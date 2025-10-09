BBVA presenta su línea de desarrollo tecnológico en el Spark Summit 2025, el encuentro de referencia para 'startups', ‘scaleups’ e inversores que se celebra en Barcelona.

Durante su intervención en el BBVA Spark Summit 2025, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha subrayado el papel transformador de la Inteligencia Artificial en la relación con los clientes y ha anunciado una hoja de ruta con proyectos de IA que reforzarán la eficiencia, la personalización y la excelencia en el servicio.

El BBVA Spark Summit, que este año celebra su tercera edición en Barcelona, ha reunido a más de 350 referentes del ecosistema emprendedor, más de la mitad 'startups' y a 45 fondos de capital riesgo procedentes de ocho países. La cita se ha consolidado como un punto de encuentro clave para conectar talento, inversión e innovación, además de visibilizar el papel de Cataluña como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa.

Durante su intervención, el presidente de BBVA ha explicado que el impulso de la IA en toda la organización está permitiendo al banco ofrecer una experiencia de cliente diferencial, apoyar el trabajo que realizan los banqueros, gestionar riesgos, desarrollar softwares y eficientar procesos.

Asimismo, ha señalado que la IA ha aumentado la velocidad de creación, implementación y desarrollo de procesos y aplicaciones, y ha destacado que BBVA cuenta con una fábrica de operaciones de IA muy importante para automatizar procesos -que permite a los equipo generar mayor valor- y el desarrollo de ‘software’ para lograr una mayor eficiencia.

Por último, ha destacado como pilar fundamental la analítica y disponibilidad de los datos para que estos modelos de trabajo funcionen, y puedan obtener el máximo partido de ellos, transformándolos en servicios y procesos mejorados para los clientes.

En el marco del encuentro, BBVA Spark ha reafirmado su apoyo al crecimiento del emprendimiento innovador por considerarlo clave para el desarrollo económico de cualquier territorio. En los tres años que la unidad lleva en funcionamiento ha captado a 1.700 clientes y canalizado financiación por más de 750 millones de euros, tanto de capital circulante como de inversión a largo plazo. Además, BBVA lleva invertidos más de 900 millones en fondos de capital privado que apuestan por empresas de nueva creación y base tecnológica en todo el mundo.

Emprendedores

El presidente de BBVA ha reconocido la labor de los emprendedores durante su intervención y ha destacado que “un patrón del éxito es la pasión por el proyecto y la búsqueda de impacto basado en valores, así como el coraje, la valentía, la confianza y la convicción de que estás construyendo algo grande”.

Apoyo desde Londres

BBVA Spark cuenta con un equipo en Londres que da cobertura a toda Europa, que se suma a las oficinas de BBVA Spark en Madrid, Barcelona, México, Bogotá, y Buenos Aires.