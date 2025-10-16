Iniciativa de Caja Rural del Sur que vincula a los jóvenes con la música.

Caja Rural del Sur ofrece a los jóvenes experiencias musicales únicas a través de la plataforma Jovenin.music’, dirigida a los jóvenes de entre 14 y 30 años.

‘Jovenin.music se trata de una puerta abierta para vivir momentos únicos que ocurren donde la música sucede de verdad: en los ensayos, los estudios, los rodajes o el backstage. Lugares que normalmente quedan fuera del alcance del público y que ahora se abren para ser vividos en primera persona.

Desde la esencia de Caja Rural del Sur: la cercanía, nace ‘Jovenin.music’. Ese valor, que siempre ha definido a estas entidades, ahora se traduce en un proyecto cultural que conecta con los jóvenes desde su propio lenguaje y sus pasiones. Una forma diferente de estar presente en sus vidas, no solo a través de productos financieros, sino también de experiencias reales.

Añade asi un beneficio más dentro del programa Joven in para construir una comunidad que encuentra en la música su lugar. Una manera de vivirla en salas pequeñas, en rodajes o en estudios: lugares donde la música se crea, se comparte y se siente de verdad, sin filtros.

‘Jovenin.music’ ha sido creado como un espacio en constante evolución, donde cada momento ofrece una forma distinta de vivir la música. A lo largo del año, se abrirán oportunidades únicas para vivir la música de cerca: acceso premium a conciertos, formación musical o encuentros exclusivos con artistas.

Esto no es solo una agenda de planes musicales, cada momento está cuidadosamente diseñado para vivirse desde una perspectiva distinta, marcada por la cercanía y la exclusividad.

Primer momento: Miami Music Trip.

Del 9 de octubre al 23 de noviembre, los jóvenes podrán inscribirse en www.jovenin.music y participar en el sorteo de una experiencia para dos personas en Miami, que tendrá lugar en febrero de 2026.

Durante una semana, los ganadores vivirán la música desde dentro: acudirán a conciertos, rodajes de videoclips, estudios legendarios, una prestigiosa entrega de premios y rutas secretas por los lugares donde la música ha hecho historia. Una experiencia irrepetible para sentir la música como nunca.

Vivir la música

Para Caja Rural del Sur con ‘Jovenin.music’ "queremos estar donde está la pasión de los jóvenes. No se trata solo de escuchar música, sino de entenderla, de vivirla de cerca y de formar parte de ella”.

‘Jovenin.music’ forma parte de ‘Joven in’, el programa de Caja Rural dirigido a clientes de 14 a 30 años que ya disfrutan de beneficios en banca digital, viajes, ocio y marcas. Con esta nueva propuesta, el programa da un paso más hacia la conexión emocional y la autenticidad ofreciendo momentos únicos que vinculan la marca con lo que de verdad les mueve.