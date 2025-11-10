Caja Rural del Sur reconoce el talento de los estudiantes andaluces con sus Becas Sobresaliente. La campaña, impulsada desde el programa Joven In de la entidad, ha concluido con un balance muy positivo: 8.300 becas con una ayuda directa de 100 euros por cada sobresaliente, hasta un máximo de 300 euros por alumno. La mayoría de los beneficiarios ha alcanzado el máximo, reflejando el alto nivel de esfuerzo y dedicación de la juventud andaluza.

Esta iniciativa premia el talento de los jóvenes que destacan por su rendimiento académico en 2.º de Bachillerato y 2.º de Grado Medio de Formación Profesional.

Además se ha consolidado como una de las acciones dirigidas hacia jóvenes más destacadas de la entidad en 2025 en su compromiso con la educación y el desarrollo académico.

El objetivo de la campaña es claro: premiar la excelencia y acompañar a quienes ponen rigor y esfuerzo en aprender y superarse cada día.

A diferencia de otras ayudas, las Becas Sobresalientes se conceden de forma sencilla y directa, sin procesos de selección ni requisitos económicos: basta con haber aprobado todas las asignaturas y acreditar los sobresalientes en el expediente oficial.

Trabajo y la constancia

“Queremos reconocer a quienes se esfuerzan, a quienes entienden que el trabajo y la constancia son la mejor inversión en su futuro. Las Becas Sobresalientes son nuestra forma de decirles que su mérito cuenta y que en Caja Rural del Sur estamos con ellos”, ha señalado José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Caja Rural del Sur.

Formación e ilusión

Con esta acción, Caja Rural del Sur se ha volcado en su apoyo a la educación y a los jóvenes andaluces, convencida de que el talento, la formación y la ilusión son la base de una sociedad mejor.