Caldea acoge la exposición ‘No Judgement Here’ del artista francés Philippe Shangti

Caldea ha acogido la obra del artista francés Philippe Shangti titulada ‘No Judgement Here’, una colección que destaca por abordar las normas sociales que critican y marginan a quienes no se ajustan a estándares establecidos. Philippe Shangti afirmó que “esta exposición es una celebración de la libertad individual y del derecho a ser uno mismo sin miedo al juicio ajeno”.

El acto reunió a 120 invitados que apreciaron como las obras fotográficas busca deconstruir prejuicios y celebrar la aceptación personal en todas sus formas.

Según informó Caldea, la exposición permanecerá en la planta +1 del centro hasta el 6 de abril de 2026. Las obras de Shangti destacan por su estética poderosa, que mezcla provocación y elegancia. La propuesta invita a los visitantes a reflexionar sobre la pregunta: "¿Y si dejáramos de juzgar?".

El director general de Caldea, Miguel Pedregal, expresó que “para Caldea es un placer poder acoger la obra de Philippe Shangti”. Añadió que esta serie artística “sacude, emociona e invita a la reflexión desde la belleza”. La exposición se alinea con la visión del centro de conectar arte y emociones.

Un artista de renombre

Philippe Shangti, residente en Andorra desde 2016, se ha consolidado como una figura clave en la fotografía contemporánea internacional. Su trabajo ha sido exhibido en ciudades como Los Ángeles, Londres, Miami y Venecia. La trayectoria del artista se ha visto reforzada desde su participación en la Bienal de Venecia en 2019.

Conocido por su primera colección ‘Arte vs Drugs’, Shangti ha desarrollado un universo artístico comprometido que denuncia los excesos de la sociedad actual. Sus obras han sido mostradas en prestigiosas instituciones, incluyendo el Museo de Belles Arts de Carcasona y el Museo de Arte Contemporáneo Erarta de San Petersburgo.

El fotógrafo ha colaborado con marcas y personalidades de renombre como Aston Martin, Playboy y David Guetta. En 2025, se convirtió en el artista fotógrafo contemporáneo francés más cotizado en subastas, lo que confirma su creciente reconocimiento en el ámbito internacional.

La exposición en Caldea representa una nueva oportunidad para que el público se adentre en el universo de Shangti. Con su enfoque audaz y provocador, el artista invita a la audiencia a cuestionar los prejuicios y a celebrar la diversidad en todas sus formas.

Una celebración del arte

La inauguración de ‘No Judgement Here’ no solo marca un hito en la carrera de Philippe Shangti, sino que también resalta el compromiso de Caldea con la promoción del arte contemporáneo. Este evento se suma a una serie de iniciativas que buscan acercar la cultura a la comunidad.

La exposición se presenta como un espacio de reflexión y diálogo, donde los visitantes pueden explorar la relación entre el arte y la aceptación personal. La obra de Shangti busca inspirar tolerancia y abrir los ojos ante los prejuicios que a menudo limitan la libertad individual.

Con esta muestra, Caldea reafirma su papel como un centro cultural dinámico que fomenta la creatividad y la expresión artística. La conexión entre el arte y las emociones se convierte en el eje central de esta propuesta, invitando a todos a participar en esta celebración de la diversidad.