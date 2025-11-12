Conforama gana cuota de mercado a través de su canal digital y ello es fruto de que la plataforma cuenta actualmente con más de 1.000 marcas y 250 vendedores, y prevé alcanzar el millón de referencias en 2026.

Tres años después de su lanzamiento, el Marketplace de Conforama ha registrado un crecimiento de más del 50% y supera los 500.000 productos activos en España y Portugal, consolidándose como uno de los referentes del sector del hogar y la decoración en la Península Ibérica.

Desde su creación, el número de pedidos ha crecido un 171%, y las ventas se han duplicado respecto al año anterior. La compañía destaca que el 70% del catálogo procede de firmas locales, con un 85% españolas y un 15% portuguesas.

Actualmente, más del 90% de los productos ofrecen envío gratuito, siendo uno de los servicios más valorados por los usuarios.

Estrategia digital

“El éxito del Marketplace confirma la solidez de nuestra estrategia digital y nuestra capacidad de adaptación a las nuevas formas de consumo”, afirma Xavier Papiol, CMO de Conforama Iberia. Con Álvaro Monge Roncero, Head of Marketplace en España y Portugal, al frente de esta área, la compañía seguirá incorporando nuevas marcas europeas para ampliar la variedad y consolidarse como un espacio estratégico tanto para consumidores como para nuevos sellers.

Buenas perspectivas

De cara a 2026, la compañía prevé un crecimiento superior al 25%, impulsado por un aumento del 50% en vendedores activos y la meta de alcanzar el millón de referencias, reforzando su objetivo de convertirse en el mayor Marketplace especializado en equipamiento y decoración del hogar en la Península Ibérica.