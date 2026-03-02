Corteva avanza en su apoyo a la mujer rural a través del programa TalentA, que nació en España en 2019 con el fin de poner de relieve el papel clave que las mujeres rurales desempeñan en el sector y apoyarlas en el desarrollo de sus proyectos a través de formación, visibilidad y financiación.

El Programa TalentA ha confirmado los proyectos ganadores de su séptima edición. La iniciativa creada por la compañía agrícola Corteva Agriscience y Fademur(Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) tiene como objetivo reducir la brecha de género en el medio rural. Solo en esta edición la organización ha recibido 100 candidaturas en España, lo que pone en valor el crecimiento del emprendimiento femenino en el medio rural.

El acto ha contado con el apoyo de Ana Rodríguez, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha agradecido a Fademur y Corteva seguir dando vida a una iniciativa que demuestra “lo interesante que se está poniendo el campo y las posibilidades de futuro rentable que representa para las mujeres”.

Además, ha recalcado que, “aunque las mujeres representan la mitad de la población rural, solo un tercio de ellas se dedican de manera directa a la agricultura. Una tendencia que ha ido creciendo con más jóvenes y más mujeres que están habitando esta área. Estamos consiguiendo que el sector agrario sea atractivo de nuevo y siga proyectando que se puede vivir del campo” concluye.

Una vez más, la decisión final sobre el proyecto ganador ha sido tomada en directo por parte de los responsables de ambas instituciones junto a Ana Rodríguez, secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Así, Beatriz Andrés y Clara Rodríguez, de Valladolid, han sido reconocidas como ganadoras por su proyecto “Lágrimas de Miel” de Oro del Duero, que reinventa el consumo de miel con pequeñas unidades sólidas solubles que endulzan y aromatizan bebidas calientes de forma práctica y dosificada. El jurado ha destacado la capacidad del proyecto de impulsar el consumo de miel de manera innovadora.Gracias a este galardón, Beatriz y Clara contarán una ayuda económica de 8.000 euros, un programa de formación y una campaña de visibilidad.

Por otro lado, Ana Climent, de Valencia, ha sido reconocida como finalista por su proyecto CA Climent. De este proyecto han destacado la capacidad de su proyecto de recuperar cultivos tradicionales en peligro de extinción, como el cacahuete, y su apuesta por la historia y tradición valenciana, rescatando un cultivo de leguminosas con una gran capacidad de desarrollo gracias a no necesitar excesivo recurso hídrico y ser muy resiliente ante un clima cada vez más cálido.

Finalmente, la toledana Laura de Blas, con Finca los Barailes, ha resultado finalista gracias a su apuesta con tan solo 21 años por liderar la finca familiar dedicada al cultivo de pistachos, almendras y cereales, tanto naturales como tostados, y ser un ejemplo del futuro del medio rural. Como finalistas, el Programa TalentA les concede una ayuda de 1.000 euros a cada una, junto al acceso a formación y visibilidad para seguir empoderando el mundo rural con sus proyectos.

Apoyo de Corteva y Fademur

Además, Teresa López, presidenta de Fademur, y Manuel Melgarejo, presidente de Corteva Agriscience en España y Portugal, han sido los responsables de conducir el acto en el que se han reconocido los proyectos de Beatriz y Clara, Ana y Laura.

Durante el evento, Manuel Melgarejo, presidente de Corteva Agriscience en España y Portugal, ha trasladado su agradecimiento a las finalistas: “Por apostar a través de sus iniciativas por el mundo rural y el impulso que sus proyectos tienen para las zonas donde se desarrollan, siendo un ejemplo para la sociedad. Además, ha puesto en valor que “estamos ante una edición especial que coincide con la celebración del año internacional de la mujer rural”

Desafíos

Por su parte, Teresa López, ha resaltado “que gracias a compañías como Corteva estamos avanzando en la visibilidad de los proyectos liderados por mujeres, que todavía se enfrentan a desafíos, como que sus explotaciones sean todavía un 40% más pequeñas”. La presidenta ha recalcado que estamos en el camino de seguir reduciendo esta brecha “con días como hoy, donde los tres proyectos finalistas obtienen una ayuda económica, formativa y visibilidad para seguir impulsando el mundo rural femenino”

TalentA es un programa que nació en España en 2019 con el fin de poner de relieve el papel clave que las mujeres rurales desempeñan en el sector y apoyarlas en el desarrollo de sus proyectos a través de formación, visibilidad y financiación. Ha sido todo un éxito en nuestro país, habiendo premiado desde su creación a emprendedoras de toda España, con proyectos que van desde la producción de alimentos ecológicos y el deshidratado de frutas y verduras hasta la promoción del bienestar animal y la alimentación saludable del ganado, entre otros. Desde entonces, el programa se ha extendido a 9 países en los que se ha empoderado a más de 2.000 mujeres.