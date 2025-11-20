DES – Digital Enterprise Show llega a su décima edición evolucionando a una plataforma multiespecialista

DES2026, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2026 en Málaga, albergará cuatro eventos especializados en IA, ciberseguridad, cloud y ecommerce para generar mayor impacto a la competitividad de las empresas y administraciones.

DES – Digital Enterprise Show 2026, el mayor encuentro en Europa sobre IA y tecnologías exponenciales, llegará a Málaga del 9 al 11 de junio en una edición llena de novedades. En su décimo aniversario, la cumbre evoluciona y se convierte en una plataforma multiespecialista en la que se llevarán a cabo, por primera vez, eventos dedicados a las tecnologías que están transformando las empresas y sus modelos de negocio, sumándose a los que ya venía albergando.

De este modo, los más de 15.000 directivos que acudirán a la cita encontrarán un ecosistema diversificado en el que será más fácil identificar la herramienta con la que reforzar la competitividad de su empresa o área operativa. En palabras de Sandra Infante, directora de DES, “nos hiperespecializamos para ser más expertos en las soluciones que hoy generan impacto, y para mejorar la experiencia del visitante. Con este objetivo, seremos en un ‘evento de eventos’, centrado en conectar innovación, conocimiento y talento para fomentar la transformación de las organizaciones y generar nuevas oportunidades”.

Respecto a la implicación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, Consejero de Industria, Energía y Minas y Presidente de la Agencia Digital de Andalucía, detalla que “el apoyo de la Junta a DES2026 responde a nuestra prioridad de impulsar la digitalización de Andalucía de forma práctica. Este evento se ha convertido en un espacio clave para que empresas, administraciones y profesionales conozcan las últimas novedades y contribuyan al crecimiento de nuestro ecosistema digital.”

En este contexto, la parte humana tendrá un especial protagonismo, tal y como se refleja en el eslogan elegido para esta ocasión: ‘Machine Learn, People lead’. Con él, se busca poner en valor el talento de los profesionales para guiar el aprendizaje automático de la IA a fin de que apoye la consecución de sus metas estratégicas.

Los eventos de DES2026

Siguiendo con su fórmula innovadora, DES2026 acogerá siete encuentros en total orientados a las soluciones más disruptivas y de mayor potencial del momento. Este es el caso de los nuevos The IAnomics, enfocado a los avances en inteligencia artificial; CyberXponential World, donde se destacará el papel clave de la seguridad, defensa y la computación cuántica como palancas para la competitividad; y Cloud to Sky Connect, en el que se abordará la era actual de la nube con una visión global.

Estas tres propuestas se añadirán al Retail Tech Fest que, de la mano de Adigital y de The New Retail News, se convertirá, por segundo año consecutivo, en el epicentro de referencia para el ámbito minorista y de comercio electrónico. En él, se organizará un exclusivo foro en el que se examinarán los retos y posibilidades del ecommerce en el tejido empresarial. En la pasada edición participaron líderes de compañías de la talla de Miravia, Just Eat, Ikea, Destinia o Leroy Merlin, los cuales pusieron en común sus estrategias para impulsar las ventas online.

Paralelamente, DES2026 seguirá impulsando España Empresa Digital, donde se darán a conocer las tecnologías y metodologías que están adoptando las pymes a fin de ser más resilientes; así como el Digital Marketing Planet, que destacará las iniciativas basadas en entornos inmersivos que están cambiando el campo de la comunicación y persuasión, como la IA, la realidad virtual o aumentada.

Además, habrá un espacio dedicado al talento emprendedor con The Scale-Up! World Summit, el evento que cita a las startups más innovadoras para que presenten su ventaja competitiva, dirigida a diferentes industrias, delante de inversores.

Con todo ello, este “Universo DES” congregará a más de 400 firmas que expondrán más de 700 innovaciones, con las que se estimulará la rentabilidad y eficiencia de empresas y administraciones públicas.

DES – Digital Enterprise Show 2026, el mayor encuentro en Europa sobre IA y tecnologías exponenciales, llegará a Málaga del 9 al 11 de junio

Inspiración de alto nivel en el Digital Business World Congress

En el marco de DES2026 también tendrá lugar el Digital Business World Congress, el mayor foro de digitalización a nivel comunitario, que reunirá a más de 500 expertos internacionales, los cuales compartirán las tendencias y perspectivas sobre el desarrollo tecnológico en distintos ámbitos económicos. Manteniendo el planteamiento de la hiperespecialización, el congreso contará con nueve verticales dedicadas a los sectores que están registrando una mayor evolución: banca y seguros, manufacturero, educación, deportes y entretenimiento, salud, turismo y hotelero, defensa, ecommerce y administración pública. A su vez, incorporará agendas diseñadas para diferentes perfiles profesionales como los CEO, CIO, CMO, CDO, CISO, Directores de Recursos Humanos y los Directores de IA.

En una década de trayectoria, han pasado por los escenarios del Digital Business World Congress prestigiosas personalidades como Barack Obama, 44º presidente de los Estados Unidos; Zondwa Mandela, nieto de Nelson Mandela y presidente de Mandela Legacy Foundation; o Margaret Mitchell, fundadora del Departamento de Ética de IA de Google y directora de Ética de la tecnológica, Hugging Face, entre muchos otros.

China, país invitado en DES2026

China se ha posicionado como una de las principales potencias tecnológicas en el mundo afianzando su liderazgo en áreas clave como la IA, las telecomunicaciones y la innovación industrial. En su relación con España, el gigante asiático se ha erigido como el primer socio comercial en Asia, con un comercio bilateral de prácticamente 53.000 millones de euros en 2024. Ante este panorama de cooperación, respaldado además por la visita de los Reyes a la nación, DES2026 ha elegido China como país invitado quien acudirá con una delegación, la cual seguirá estrechando lazos entre ambos mercados.