Dimas Gimeno ve cerca el umbral del beneficio en su proyecto WOW Concept, que cerró el año 2024 con 18 millones de facturación y 20 millones de pérdidas. Estas cifras estaban marcadas por la apertura de la tienda de Serrano y los retrasos en la puesta en marcha del restaurante de Gran Vía. No obstante, los nuevos resultados consolidan una tendencia positiva hacia la estabilización.

WOW Concept, el proyecto de retail puesto en marcha hace tres años y medio por el expresidente de El Corte Inglés prevé cerrar este ejercicio 2025 con una facturación de 30 millones de euros y reducir las pérdidas, que se situarían entre 7 y 8 millones, algo que, según fuentes de la compañía, hace factible alcanzar el ‘break even’ en 2026.

Según los últimos balances aportados, durante los seis primeros meses del ejercicio, de marzo a agosto de 2025, Wow ha registrado un crecimiento del 40% y ha duplicado su margen bruto, pasando del 12% al 25%. Este avance responde a ventas más equilibradas, una mayor eficiencia operativa y una reducción de gastos “que han fortalecido la estructura del negocio”, según analiza el presidente de WOW, Dimas Gimeno.

Aportaciones

Para sostener el crecimiento, los socios de Wow aportarán 10 millones de euros este año, la mitad de los 20 millones invertidos en 2024. El accionariado continúa liderado por Gimeno, que controla el 40% del capital, acompañado por la familia Urrea (30%), la familia Del Río Goudie (20%) y otros accionistas minoritarios.

El grupo cuenta en la actualidad con dos tiendas en Madrid (Gran Vía y Serrano), y se prepara para su expansión en Barcelona el próximo año, algo que Gimeno ya tenía previsto desde el comienzo por el peso del turismo de compras, que representan el 50% de los clientes que acuden a WOW.

Plataforma digital

Además, Wow prevé reactivar su plataforma digital, tras una remodelación técnica que había ralentizado su desarrollo, y abrir el restaurante Florentine en la azotea de la tienda de Serrano a principios de 2026, con el fin de dinamizar el tráfico de clientes.