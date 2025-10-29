El director general de Acento Public Affairs en Madrid promueve la cohesión territorial

Acto celebrado en el Club La Nueva España con los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Galicia, Alfonso Rueda, que participaron en la presentación del libro ‘Territorio de encuentro’ del exconsejero asturiano Guillermo Martínez, y actual director general de Acento Public Affairs en Madrid.

El director general de Acento Public Affairs en Madrid, Guillermo Martínez, ha presentado su libro ‘Territorio de encuentro’ en el que promueve la cohesión territorial.

Los presidentes de Asturias, Adrián Barbón, y de Galicia, Alfonso Rueda, participaron en la presentación del volumen, en un acto celebrado en el Club La Nueva España que reunió a numerosas personalidades políticas y exministros.

Durante el evento, ambos dirigentes defendieron la necesidad de promover el diálogo y la cooperación frente a la actual polarización política, subrayando la importancia del municipalismo y de la colaboración entre comunidades para impulsar el desarrollo y la cohesión territorial.

Rueda destacó la eliminación de los peajes en Galicia como un “acto de justicia” y llamó a reforzar la cooperación entre administraciones. Barbón, por su parte, abogó por que Asturias dé el salto a convertirse en una “comunidad periférica estratégica” y defendió la identidad asturiana dentro del marco autonómico.

Enfrentamiento partidista

Por su parte, Guillermo Martínez reclamó “menos hooligans y más pedagogía” en la política, reivindicando la vocación pública y el trabajo constructivo frente al enfrentamiento partidista. El autor señaló que “la política es sacrificada, poco grata y con muchas horas de trabajo, pero hay vida más allá”.

El acto, que contó con un lleno total, fue descrito como un espacio de reflexión y entendimiento entre diferentes sensibilidades políticas, poniendo en valor el espíritu de colaboración institucional que une a Asturias y Galicia.

Entendimiento

La crónica política de ayer por la noche y la de esta mañana destaca el mensaje alto, claro y racional de Martínez contra la polarización de la política y la sociedad.