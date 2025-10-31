Expo AgriTech 2025 ha generado un impacto de más de 7 millones de euros. Esta edición de Expo AgriTech 2025 ha sido la más experiencial, congregando en la zona expositiva a 217 firmas expositoras que han presentado 604 innovaciones en equipos de última generación, sistemas de riego y gestión del agua más eficientes, equipamientos de postcosecha, agricultura de precisión, agroenergía, biofertilizantes y otras iniciativas de cultivo 4.0.

Expo AgriTech 2025, la mayor feria tecnológica para el campo que ha tenido lugar desde el 28 al 30 de octubre en Málaga, cerró sus puertas ayer reuniendo a 8.149 profesionales y agricultores. Todos ellos han podido descubrir las últimas novedades en maquinaria avanzada y soluciones digitales con las que incrementar la rentabilidad, eficiencia y calidad de sus explotaciones. La cita ha generado un impacto de más de 7 millones de euros y ha posicionado a Málaga en el epicentro de la innovación agrícola en Europa.

Esta edición de Expo AgriTech 2025 ha sido la más experiencial, congregando en la zona expositiva a 217 firmas expositoras que han presentado 604 innovaciones en equipos de última generación, sistemas de riego y gestión del agua más eficientes, equipamientos de postcosecha, agricultura de precisión, agroenergía, biofertilizantes y otras iniciativas de cultivo 4.0. Además, el encuentro ha albergado distintas zonas inmersivas como la Explotación 4.0, el Olivar 4.0 y el Invernadero 4.0, donde se ha mostrado las oportunidades de la adopción tecnológica en los distintos tipos de cultivo. A su vez, se han desarrollado actividades, de la mano de La Vega Innova, incluyendo un hackathon, en el que se ha lanzado un desafío sobre la gestión de cultivos subtropicales, y una formación de poda del almendro con realidad virtual.

Del mismo modo, la feria ha acogido el Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro de innovación agrícola de Europa, que ha citado a 412 ponentes, que son líderes de conocidas firmas como Danone, PepsiCo, Covap, Anecoop, Asaja, Cerealto, Cooperativa La Palma, Deoleo, Grupo Alsur, Grupo Perichán, Terranovus, Trops, Europistachios, Grupo Palacios o Kölla. En sus auditorios, los expertos han desgranado las iniciativas digitales que están ayudando a la modernización del sector, como la IA, la robótica o la sensórica. También, han puesto el foco en el potencial de la agricultura regenerativa para mejorar la salud del suelo, en las novedades del mercado de carbono y en las estrategias para atraer talento en la agricultura, a partir de voces como las de los agroinfluencers.

Desafíos

La última jornada de Expo AgriTech 2025, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la cual realiza estas actuaciones gracias a la cofinanciación de la Unión Europea a través de los fondos europeos Feder, ha explorado los retos que afronta el sector agro actualmente. Al respecto, Tomás García Azcárate, economista del CSIC, ha expuesto el fuerte cambio que se prepara para la Política Agraria Común a partir de 2027. “Hay una disminución del presupuesto agrario y eso deja menos política común y más competencias nacionales”, ha señalado, en un panorama marcado por una mayor competencia internacional. Para García, si se reduce la PAC, “nos convertimos en una España vacía” y con abandono del territorio agrícola. El experto ha señalado que a las incertidumbres tradicionales, como el clima, los precios o la producción, se suman ahora el “cambio climático, globalización comercial y de las plagas”.

A pesar de cierto descontento de parte del sector, García ha querido lanzar un mensaje optimista: “se puede ganar dinero viviendo del campo, siempre que se logre una dimensión que permita aprovechar la revolución tecnológica y reducir costes”. Asimismo, ha reclamado tiempo para aplicar la transición verde y ha subrayado el papel clave de los técnicos y profesionales que, según su criterio, deben centrar sus esfuerzos más en los resultados que en el ruido político.

El economista ha hecho hincapié, además, en el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, asegurando que es una prioridad política. “El acuerdo tiene ámbitos políticos, cooperativos y de comercio, con una liberalización arancelaria importante. Dentro de las condiciones está el Acuerdo de París del cambio climático, y los beneficios del tratado se podrían suspender con la falta del cumplimiento del mismo acuerdo”. Igualmente, García Azcárate ha detallado que “el pacto tambiéndaría acceso a materias primas críticas como el litio, y abriría el mercado en telecomunicaciones, finanzas, transporte y salvamento marítimo”. El experto ha aprovechado su intervención para reivindicar que “hay que arbitrar una comisión de seguimiento y trazar unas posibles ayudas sectoriales”.

IA

Entre las tecnologías que más se han tratado en el Congreso AgriTech 4.0, la Inteligencia Artificial ha ocupado un lugar central por la revolución que ha supuesto en todas las actividades económicas, sin ser la agricultura una excepción. Sobre ello, Marcos Urarte, presidente de la consultora Pharos, ha asegurado que “representa uno de los mayores desafíos para la humanidad. Ya no debemos verla solo como una herramienta, sino como una estrategia. Su objetivo: alcanzar la singularidad, es decir, el momento en que la IA supere la inteligencia humana. Para lograrlo, necesita la computación cuántica, y ya están apareciendo los primeros ordenadores cuánticos”.

Siguiendo con las perspectivas de futuro, Urarte ha asegurado que el campo estará marcado por la escasez de recursos hídricos y naturales. “Será necesario reinventar el sector, apoyándonos en la tecnología y en algoritmos capaces de optimizar decisiones. La inteligencia artificial, experta en detectar patrones, dotará a los agricultores de herramientas para adaptarse a estos nuevos desafíos”, ha concluido.