El FC Bayern se apoya en SAP para ampliar sus soluciones en la nube

El FC Bayern, el club de fútbol de mayor éxito de Alemania y una de las organizaciones deportivas profesionales más importantes del mundo, se apoya en SAP para ampliar sus soluciones en la nube y por ello ha reforzado su colaboración a largo plazo con la compañía al elegir RISE with SAP para realizar la transición a las soluciones SAP Cloud ERP Private, el núcleo digital de SAP Business Suite. Esto complementa la gama actual de soluciones en la nube del club. Entre ellas se incluyen SAP SuccessFactors, SAP Emarsys, SAP Concur, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere y SAP Sports One, así como SAP Business Technology Platform (SAP BTP), SAP HANA Cloud y el software SAP Event Ticketing.

SAP SE ha anunciado que el FC Bayern ha migrado sus sistemas locales a la nube a través del itinerario RISE with SAP. Esta medida estratégica tiene como objetivo acelerar la innovación, reforzar la protección de datos y preparar las operaciones digitales del club para el futuro.

RISE with SAP ayuda al club a prepararse estratégicamente para el futuro al darle acceso a innovación continua, análisis en tiempo real e información basada en inteligencia artificial. El nuevo entorno en la nube mejora la gestión financiera, acelera las entregas de los productos promocionales y optimiza la gestión de socios para ayudar a garantizar una logística más fluida de las equipaciones, las instalaciones y la cadena de suministro. En la actualidad, más de 9,5 millones de registros de datos de aficionados y socios junto a más de 25.000 registros de datos maestros de productos se gestionan en aplicaciones SAP Cloud ERP, lo que proporciona una base unificada para fidelizar a los aficionados, comercializar productos y lograr la excelencia operativa.

Al migrar a la nube, el FC Bayern obtiene un tiempo de obtención de valor más rápido y una escalabilidad elástica que le ayuda a gestionar los picos de tráfico los días de partido, al tiempo que simplifica las operaciones de TI mediante una plataforma de datos unificada. La transición a la nube también permite un modelo de gastos operativos predecible, con seguridad y cumplimiento normativo gestionados por SAP, reduciéndose así significativamente la carga operativa del club.

“El FC Bayern pone de manifiesto cómo las organizaciones pueden aprovechar las soluciones en la nube de SAP Business Suite para impulsar la innovación y el crecimiento”, afirma Thomas Saueressig, miembro del Consejo Ejecutivo de SAP SE, Servicios al Cliente y Entrega. “Con RISE with SAP, el club se beneficia ahora de actualizaciones continuas, análisis integrados y capacidades de inteligencia artificial que mejoran la experiencia de los aficionados y refuerzan la agilidad operativa”.

SAP Cloud ERP Private ofrece innovación continua impulsada por SAP e integración con servicios en SAP BTP, incluyendo análisis avanzados, aprendizaje automático e integración de procesos. Las soluciones se alojan en centros de datos certificados con capacidades de recuperación ante desastres, actualizaciones y supervisión de seguridad centralizadas; un acuerdo de nivel de servicio del 99,9 %; y opciones de residencia de datos en la Unión Europea (UE). Todo ello respalda el cumplimiento de normas como las de la Organización Internacional de Normalización y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

El cambio que ha acometido el club al pasar de un modelo auto hospedado a la nube se ha llevado a cabo únicamente después de haber adoptado rigurosas medidas de garantía, gobernanza y seguridad, respetando así los estrictos requisitos operativos y de privacidad del FC Bayern.

Vanguardia de la innovación digital

“Nuestra alianza con SAP garantiza que el FC Bayern se mantenga a la vanguardia de la innovación digital. Al migrar a la nube, podemos ampliar la participación de los aficionados, optimizar el análisis del rendimiento de los jugadores y agilizar las operaciones comerciales en todos los centros globales”, declaró Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del FC Bayern München AG.

El nuevo entorno es compatible con un enfoque limpio del ERP en la nube y proporciona una hoja de ruta clara para adoptar las innovaciones actuales y futuras del software SAP, incluidas las soluciones Joule y SAP Green Ledger y otras capacidades adicionales basadas en la inteligencia artificial. Esto permite al FC Bayern ampliar la participación de los aficionados, el análisis del rendimiento de los jugadores, las operaciones comerciales y los procesos de recursos humanos y finanzas de forma más eficiente y sostenible.

SAP

Como líder mundial en aplicaciones de negocio e IA empresarial, SAP (NYSE: SAP) se sitúa en el nexo entre negocio y tecnología. Durante más de 50 años, las organizaciones han confiado en SAP para sacar lo mejor de sí mismas uniendo operaciones críticas para el negocio que abarcan finanzas, compras, RRHH, cadena de suministro y experiencia del cliente.