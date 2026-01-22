La Fundación Mundial de la Felicidad entregará por primera vez su Premio de Bienestar Corporativo. El bienestar de las personas en el ámbito laboral ha dejado de ser un gesto voluntarista. Consciente de ello, la Fundación Mundial de la Felicidad ha creado este premio que se entregará por primera vez en el marco de la próxima edición de su Festival, que se celebrará entre los días 19 y 21 de marzo en Las Rozas (Madrid).

El Premio de Bienestar Corporativo es un reconocimiento que busca incentivar y visibilizar a aquellas empresas que cuidan de sus empleados. El director general de la Fundación Mundial de la Felicidad, Raúl Varela, presentó la creación de este galardón que impulsa la Fundación Mundial de la Felicidad, con la vocación de generar un cambio cultural profundo en las empresas españolas.

El premio nace con la vocación de “activar un cambio cultural profundo en el tejido empresarial español”. Raúl Varela comentó que va mucho más allá de reconocer buenas prácticas aisladas y que el objetivo es “impulsar un estándar más exigente y estructural sobre cómo las organizaciones cuidan a las personas". "Durante años se ha hablado de bienestar como algo accesorio o cosmético. Con este premio queremos dejar claro que el bienestar corporativo es una palanca real de sostenibilidad, competitividad y cohesión social”, señaló.

En este sentido, Raúl Varela, resaltó que el galardón servirá también para dar visibilidad a aquellas organizaciones que ya están avanzando hacia modelos de bienestar medibles, auditables y alineados con criterios ESG: “La Certificación de Bienestar Laboral aporta el rigor metodológico y la verificación externa necesaria para que el bienestar no dependa de discursos, sino de evidencias. El premio refuerza esa lógica: reconocer a quienes hacen bien las cosas y animar a otras empresas a recorrer ese camino”, explicó.

El nuevo premio está directamente vinculado al desarrollo de la Certificación de Bienestar Laboral (CBL), el estándar internacional impulsado por la Fundación en alianza con Aenor.

El modelo de la CBL se apoya en un sistema de doble rasero, en el que la Fundación Mundial de la Felicidad lidera el diagnóstico, el acompañamiento y la mejora continua de las organizaciones, mientras que Aenor actúa como entidad certificadora independiente, garantizando la objetividad del proceso. “Esta separación de roles es clave para dotar al bienestar de la misma seriedad que otros sistemas de gestión consolidados en el ámbito empresarial”, subrayó el director general.

Varela añadió que tanto el premio como la certificación responden a una misma filosofía: “Ayudar a las empresas a pasar de iniciativas aisladas a políticas estructurales, integrando el bienestar en la estrategia, en la cultura y en la toma de decisiones”.

Bienestar, cuestión socal y empresarial

Este galardón nace, además, en el contexto de un momento especialmente delicado para el bienestar laboral en España y en Europa: estudios recientes indican que solo alrededor del 10% de los trabajadores españoles se declaran realmente comprometidos con su trabajo, una de las cifras más bajas del entorno europeo, mientras que más de un tercio de los empleados afirma sufrir estrés diario y casi la mitad de los trabajadores europeos declara estar sometido a una elevada presión de tiempo o sobrecarga laboral.

A esta situación se suma el impacto creciente de los problemas de salud mental. En España, las bajas laborales por trastornos mentales alcanzaron en 2023 un récord histórico, con cerca de 600.000 casos, lo que supone un incremento de más del 13% respecto al año anterior: “Estos datos evidencian que el bienestar laboral ya no puede abordarse como una cuestión secundaria. Es un reto social de primer orden, pero también un desafío empresarial que afecta al rendimiento, al talento y a la cohesión interna de las organizaciones”, afirmó Varela.

En este sentido, recordó que más del 70% de los trabajadores en España prioriza hoy el bienestar por encima del salario a la hora de elegir o mantener un empleo, un cambio que refleja una transformación profunda en las expectativas de las personas.

Festival

La primera entrega del Premio de Bienestar Corporativo tendrá lugar durante el Festival Mundial de la Felicidad, el principal encuentro internacional del ecosistema impulsado por la Fundación, que reunirá en marzo a líderes empresariales, expertos, instituciones y agentes de cambio.

Para Varela, el Festival es “el espacio natural” para presentar este reconocimiento. “Es un punto de encuentro donde se conectan visión, evidencia y acción. El premio refuerza el papel del Festival como escaparate de los modelos empresariales que están liderando el cambio hacia una economía más humana”, explicó.

La Fundación Mundial de la Felicidad ya ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al Premio de Bienestar Corporativo. Las empresas interesadas podrán consultar las bases y formalizar su inscripción a través de la web de la Fundación: “El premio no es un fin en sí mismo, sino una invitación a iniciar o consolidar un proceso de transformación real. Queremos que muchas más empresas se pregunten no solo qué resultados obtienen, sino cómo los obtienen y qué impacto tienen en la vida de las personas”, concluyó Varela.