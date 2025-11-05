GBSB Global ya está en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de Educación

GBSB Global ya está en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, un hito que consolida su liderazgo en excelencia académica y reafirma su posición entre las instituciones de educación superior más prestigiosas de nuestro país y es que durante la última década, la firma ha trabajado para cumplir con los más altos estándares de calidad.

Desde su fundación, GBSB Global Business School ha personificado la búsqueda de la excelencia, obteniendo distinciones como la licencia oficial MFHEA en Malta, país de origen del proyecto, la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), la Accreditation Service for International Colleges (ASIC), y se ha convertido en miembro de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y de la Business Graduates Association (BGA), al tiempo que ha obtenido una calificación de 5 estrellas en el sistema de calificación QS Stars.

Este reconocimiento representa la culminación de más de una década de trabajo continuo y compromiso con la excelencia académica, la innovación y la internacionalización, valores que definen el ADN educativo de GBSB Global.

Con campus en Madrid, Barcelona y Malta, y una amplia presencia online, la filosofía docente de GBSB Global pone un fuerte énfasis en la innovación educativa, la digitalización y la aplicación práctica del conocimiento. La escuela fue pionera en la transformación digital del aula en España, convirtiéndose en 2017 en la primera escuela de negocios reconocida como Microsoft Showcase School por integrar tecnologías avanzadas en la enseñanza.

“Formar parte del RUCT no solo supone un reconocimiento formal de nuestra calidad académica, sino también un símbolo de nuestro espíritu pionero y nuestra visión internacional”, explica el Dr. Wictor Patena, decano de GBSB Global Business School. “Formar parte oficialmente del sistema universitario español nos permite reforzar nuestro compromiso con la innovación y seguir configurando un nuevo modelo educativo, inclusivo, global y profundamente conectado con la realidad empresarial”, añade el Dr. Patena.

Reconocimiento a la trayectoria

Para establecerse en España, cualquier centro universitario extranjero debe cumplir los requisitos establecidos en la normativa relativa a sus actividades docentes y a la evaluación y acreditación de la calidad, que se incluyen en el RUCT. Además, los centros deben presentar un plan de desarrollo de su programa docente y datos sobre su personal docente.

Por ese motivo, la inclusión en el RUCT representa un punto de inflexión en la trayectoria de GBSB Global, que sigue comprometida con la promoción de la democratización del conocimiento, el fomento de la diversidad y la mejora de la empleabilidad a través de su programa de becas de su Fundación y sus alianzas estratégicas con empresas internacionales.

Oferta académica

Con este nuevo estatus, GBSB Global mejora aún más su oferta académica, incluyendo títulos oficiales en campos emergentes como Innovación Empresarial, eSports, Blockchain Management y Fintech, con programas innovadores como una Licenciatura en Business Administration and Digital Innovation y un Doctorado en Innovation Management.