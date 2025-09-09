Gi Training recuerda a las empresas que aún hay plazo para acceder a los créditos Fundae pues son una oportunidad para que refuercen las habilidades de sus equipos sin que suponga un coste adicional.

Cada año, miles de compañías en España dejan sin utilizar los créditos de formación disponibles a través de Fundae, lo que supone perder una inversión ya financiada destinada a impulsar el talento de sus equipos. Según cálculos del sector, se pierden millones de euros en recursos que podrían haberse destinado a capacitar a la plantilla en competencias clave para el futuro.

La firma de formación y desarrollo de Gi Group Holding advierte que aún están a tiempo de aprovechar estos fondos antes de que finalice el ejercicio, el próximo 31 de diciembre. “Los créditos Fundae son una oportunidad para que las empresas refuercen las habilidades de sus equipos sin que suponga un coste adicional. No aprovecharlos es perder una herramienta estratégica para la competitividad y la fidelización del talento”, señala Verónica Lázaro, Key Account manager de Gi Training.

Formación alineada con las necesidades actuales La formación bonificada a través de Fundae permite a las empresas responder a las tendencias que marcarán el futuro del trabajo. Desde Gi Training destacan la alta demanda de programas en áreas como: Inteligencia Artificial aplicada a la empresa, no como amenaza, sino como motor de productividad y transformación; sostenibilidad y ODS como competencias transversales que guían la toma de decisiones y fortalecen la reputación corporativa, vinculado con la Agenda 2030; soft skills críticas (liderazgo, autoliderazgo, comunicación, gestión del cambio, inteligencia emocional), que permiten a las personas adaptarse a un entorno cambiante y diversidad e inclusión como eje de innovación social y empresarial.

Una oportunidad que caduca

El crédito formativo se calcula en función de las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social y se renueva cada año. Si no se utiliza, se pierde definitivamente, salvo en las empresas que cuentan con menos de 50 empleados.

“Es fundamental que las compañías se anticipen y planifiquen cómo quieren desarrollar el talento interno. En un contexto de cambios rápidos y alta rotación, la formación es una palanca clave de compromiso y competitividad. Nuestro propósito como compañía es acompañar a las empresas para que conviertan el desarrollo de talento en su mayor ventaja competitiva”, añade Verónica Lázaro, Key Account manager de Gi Training.

Con la cuenta atrás para la vuelta a la rutina en marcha, Gi Group Holding anima a las organizaciones a informarse y activar planes de formación antes de que finalice el año. Los interesados pueden encontrar toda la información en: https://es.gigroup.com/gi-training/

Gi Group Holding

Gi Group Holding es una multinacional de origen italiano que ofrece a sus clientes un conjunto de soluciones 360º de RRHH. Con sede en Milán, cuenta con más de 9.000 trabajadores. El Grupo está presente en 37 países de forma directa en todo el mundo y da servicios a más de 25.000 empresas.

Actualmente, ocupa la quinta posición del ranking europeo del sector y la decimoquinta en todo el mundo. En España está presente desde 2008 y cuenta con un equipo de más de 410 profesionales.

Estructura

Las marcas que forman parte de Gi Group Holding son: Gi Group (servicios de trabajo temporal y permanent placement), Wyser (executive search, assessment e interim management), Grafton (selección de mandos intermedios y técnicos); Gi BPO (Outsourcing Avanzado) y Gi Training (formación y desarrollo).