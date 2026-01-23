Goldman Sachs reitera su consejo de compra sobre Indra

Goldman Sachs ha reiterado su consejo de compra sobre Indra pues otorga un potencial del 39% desde los precios actuales a los títulos de Indra y con posibildades de subida, hasta los 75 euros. “Aún queda recorrido en la historia de crecimiento estructural, respaldada por el aumento plurianual del gasto en defensa en Europa”, explican desde la entidad

Indra es una de las compañías más alcistas del IBEX 35 y a pesar de esta revalorización, los analistas siguen confiando en la compañía y Goldman Sachs ha reiterado su consejo de compra sobre Indra.

De este modo, los analistas han elevado el precio objetivo desde los 60 euros a los 75 euros ante el contexto favorable para todo el sector de la Defensa y, más concretamente, para la compañía española. “Creemos que el segmento de Defensa de Indra está posicionado de forma favorable para crecer gracias a la perspectiva de un incremento del gasto en defensa, sobre todo en España y con potencial al alza en el resto de Europa”, explican.

Amplia cartera de productos

En este sentido, creen que la compañía está bien preparada gracias a su “capacidad para cubrir toda la cadena de valor de defensa gracias a su amplia cartera de productos, al tiempo que aprovecha su herencia en IT, lo que la diferencia del resto de sus comparables en el sector aeroespacial y de defensa (A&D)”.

De este modo, señalan que la siguiente fase de crecimiento vendrá de “cuatro vías adicionales: Vehículos Terrestres, Espacio, Armas y Munición e IndraMind”. Gracias a ello, creen que el mercado potencial de Indra se verá incrementado, lo que allanará el camino para alcanzar sus objetivos de ingresos de 10.000 millones de euros.

Objetivos a medio plazo

“Esperamos ver evidencias de ello en los resultados del último trimestre de 2025 de Indra, pero, sobre todo, en su Capital Markets Day del segundo trimestre del año, que debería ser un catalizador clave a corto plazo, ya que la dirección detallará los distintos pilares de sus objetivos a medio plazo”, concluyen.