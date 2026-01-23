El grupo Indra compromete su apoyo con Alpine Formula One Team

El grupo Indra ha comprometido su apoyo con Alpine Formula One Team al suscribir un acuerdo con el equipo francés que contempla la incorporación de IndraMind, la plataforma soberana de inteligencia artificial de Indra Group, al ecosistema operativo del equipo, permitiendo su despliegue y validación en uno de los entornos tecnológicos más complejos y exigentes del mundo: la Fórmula 1, especialmente de cara al nuevo ciclo normativo que comenzará en la temporada 2026. Esta integración hará posible analizar y correlacionar en tiempo real los ingentes volúmenes de datos que se generan cada fin de semana de competición, optimizar la toma de decisiones estratégicas y anticipar escenarios críticos en un deporte en el que cada milésima de segundo es decisiva.

Gracias a su arquitectura modular, interoperable y preparada para operar en cualquier nube o entorno extremo, IndraMind aporta capacidad predictiva avanzada, eficiencia operacional y superioridad cognitiva a la competición.

La multinacional española líder en tecnología y defensa con este acuerdo de colaboración con el equipo francés de Fórmula 1 BWT Alpine Formula One Team refuerza la apuesta de ambas organizaciones por la innovación tecnológica, la inteligencia avanzada y la excelencia operativa en el marco del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Angel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group: “La Fórmula 1 representa la máxima expresión de competitividad, innovación y precisión tecnológica. La alianza con BWT Alpine Formula One Team nos permite asociarnos a un proyecto deportivo de élite y demostrar el valor de nuestras capacidades en entornos reales de alta exigencia”.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, señaló: “En Indra Group queremos contribuir de forma activa al desarrollo de las tecnologías que marcan el futuro, fortaleciendo la proyección global de la compañía y reforzando nuestra vocación innovadora. Esta colaboración demuestra además cómo la unión entre sectores tecnológicos, industriales y deportivos puede multiplicar el impacto de iniciativas estratégicas para nuestro país como el Gran Premio y proyectar la Marca España internacionalmente”.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo BWT Alpine de Fórmula 1, afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Indra Group como socio oficial de BWT Alpine Formula One Team. El compromiso de Indra Group con la excelencia tecnológica, la innovación y la inteligencia avanzada encaja perfectamente con nuestras aspiraciones como equipo de competición. Nuestra colaboración permitirá implementar IndraMind e integrar su plataforma de inteligencia en nuestros ecosistemas de ingeniería. Esto contribuirá a optimizar aún más nuestras operaciones en pista y nos permitirá desarrollar avances tecnológicos innovadores en un momento en el que la Fórmula 1 entra en una nueva era tecnológica.”

La colaboración permitirá a Indra Group mostrar ante un escenario global, como es de la Fórmula 1, la tecnología desarrollada en España, demostrando su aplicabilidad a operaciones de gran complejidad y su capacidad para generar ventajas competitivas reales. Con ello, Indra Group afianza su posicionamiento internacional en inteligencia avanzada, protección integral y tecnologías estratégicas capaces de operar en los entornos más sofisticados del mundo.

El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con el piloto ganador de Grandes Premios Pierre Gasly y la joven promesa Franco Colapinto. Ambos, bajo el liderazgo del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, y del director general, Steve Nielsen, impulsan la nueva etapa del equipo en un momento clave para la Fórmula 1, que estrenará un conjunto de normativas revolucionarias a partir de la temporada 2026.

El equipo opera desde su fábrica de Enstone, en Oxfordshire (Reino Unido), donde ha estado ubicado desde 1992, en sus anteriores etapas como Benetton Formula, Renault F1 Team y Lotus F1 Team. Enstone cuenta con un legado ganador que incluye siete Campeonatos del Mundo de Fórmula 1; los títulos de Pilotos de 1994 y 1995 con Michael Schumacher; y los de 2005 y 2006 con Fernando Alonso; además de los Campeonatos de Constructores en 1995, 2005 y 2006.

El monoplaza para 2026, el A526, está diseñado y construido íntegramente en las instalaciones, donde un equipo de más de mil profesionales trabaja para aprovechar las oportunidades que brindará una temporada de 24 carreras. Para más información, visite www.alpinef1.com.

IndraMind

IndraMind (https://www.indramind.com/es) es la iniciativa tecnológica de Indra Group que desarrolla inteligencia artificial soberana en un entorno ciberresiliente para la protección integral de ciudadanos, territorios e infraestructuras críticas, tanto físicas como digitales. Concebida como el 'cerebro digital' del grupo, proporciona superioridad cognitiva mediante capacidades avanzadas de inteligencia artificial que permiten combatir la guerra híbrida, anticipar amenazas y optimizar la toma de decisiones con una visión global de la seguridad y la defensa.

Indra Group

Indra Group (https://www.indragroup.com) es la multinacional española de referencia y una de las principales compañías de Europa de defensa y digitalización avanzada. Tiene una posición de liderazgo en los negocios de defensa, espacio, gestión del tráfico aéreo, movilidad y tecnologías transformadoras, a través de Minsait, e integra en IndraMind sus capacidades de IA soberana, ciberseguridad y ciberdefensa.

Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento. La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.