Hogares unipersonales, alquiler en alza y más flexibilidad: The District 2025 perfila la vivienda del nuevo ciclo

The District 2025, el mayor evento inmobiliario de Europa desde la perspectiva del capital, ha cerrado sus puertas con 14.537 congresistas y ha dejado establecida la hoja de ruta del Real Estate para los siguientes 12-14 meses. Los 432 ponentes reunidos en el encuentro han constatado la crisis habitacional que vive el continente, y para la que se están creando fórmulas a fin de dar respuesta a un escenario definido por la escasez de suelo y la rigidez regulatoria.

Sobre el sentimiento del sector, Juan Pablo Vera, CEO de Testa Homes, ha explicado que “ha incrementado el apetito en el residencial, debido al crecimiento de la economía” y ha destacado la incorporación anual de 200.000 hogares en el mercado nacional. Sin embargo, Jorge Pérez-Curto, CEO de Domus RS, ha apuntado que, a pesar de esta ampliación de la oferta, “los promotores están teniendo problemas para cumplir con la demanda, ya que solo se crean entre 80.000 y 100.000 viviendas en el modelo de venta”.

A consecuencia de este panorama, el alquiler está ganando cada vez más terreno, en particular en la zona del sur de Europa, donde tradicionalmente se ha apostado por la propiedad. Al respecto, Vera ha expuesto que “el negocio de arrendamiento ofrece una protección en caso de caída del mercado. Es una estrategia muy visible y, en este entorno, deberíamos ver más desarrollo”. Asimismo, Pérez-Curto ha resaltado que “actualmente, las instituciones y los profesionales están muy concentrados en esta tendencia”.

Acerca de la inversión en España, en localizaciones fuera de Madrid y Barcelona, el CEO de Testa Homes ha señalado que “los clientes internacionales ahora están mirando en ciudades que van desde la costa de Málaga hasta Cataluña, y que cuentan con un interés más global, mientras que los clientes nacionales están desarrollando proyectos de viviendas secundarias en el norte del país”. A pesar de las limitaciones de unidades, se espera que los precios disminuyan en los próximos años, y Madrid siga siendo “una gran oportunidad de alquiler”, ha concluido Vera.

Por su parte, Gary McLuskey, Director Global de Diseño de Greystar, ha puesto de relieve los nuevos formatos habitacionales, como el flex living o el co-living, que especialmente se orientan a hogares unipersonales. En esta misma línea, Guillermo Prudenciano Martín, Business Developer Manager de 011H, ha indicado que “en Madrid, el 30% de las viviendas que desarrollamos están destinadas a hogares unipersonales”, enfatizando la adaptación de la industria a las necesidades actuales del mercado.

La inversión granular en el residencial, una de las tendencias del capital examinadas en The District 2025

Los modelos constructivos innovadores también han tenido su espacio en The District 2025 posicionándose como una de las respuestas para atender a la escasez de oferta residencial. Sobre ello, McLuskey ha señalado que “las tecnologías están permitiendo que los tiempos de construcción se reduzcan y los costos sean más sostenibles”, mientras que Prudenciano ha indicado que “la industrialización es la oportunidad para crear edificios eficientes y funcionales”.

Las perspectivas del “Inversor del Año 2025”

Entre las voces más destacadas de The District 2025 figura la de Michael Abel, fundador y CEO del fondo británico Greykite. El directivo ha compartido sus perspectivas aseverando que “ahora es un excelente momento para invertir, si tienes la posibilidad de arriesgar capital”. Para atraer inversores, Abel ha subrayado la importancia de la experiencia, la visión clara, la estrategia sólida, un equipo fuerte y la convicción sobre el ciclo y el momento.

En relación con la evolución del mercado, Abel ha indicado que “hemos visto una revalorización general, especialmente en Europa. Aunque hay muchos problemas geopolíticos, esto hace que sea una ocasión interesante para invertir. La segunda mitad de 2024 y 2025, incluso principios de 2026, me recuerda a 2010-2012, cuando el continente comenzó a posicionarse de manera más atractiva”. Respecto a España, ha expresado optimismo: “está en mejor forma que en los últimos años. Nos gustan los segmentos del senior living y las residencias de estudiantes”, ha detallado.

En The District 2025, el ejecutivo ha sido reconocido como “Inversor del Año 2025” gracias a su capacidad para detectar oportunidades, anticiparse a las tendencias, generar valor sostenido, liderar con visión estratégica y contribuir al desarrollo de un Real Estate europeo más competitivo.

El auge de las micro-adquisiciones

The District ha tenido lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en Barcelona

La cumbre ha sido escenario, del mismo modo, del debate sobre las fórmulas de inversión en el residencial que están marcando el camino del capital, siendo una de ellas las micro-adquisiciones. Los expertos han indicado que están en expansión, dado que facilitan la diversificación de la cartera y la explotación de diversos nichos, si bien conlleva riesgos adicionales en apostar por múltiples alternativas.

Rebeca Pérez, CEO y fundadora de Invertis, ha ahondado en ello confirmando la fragmentación del mercado, tanto para los inversores como para los inquilinos, y ha insistido en que “las familias están cada vez más interesadas en unidades fragmentadas, igual que las instituciones, que también están adquiriendo más unidades individuales”. Por su parte, Laura San Juan, Global Head of Portfolio en Clikalia, se ha centrado en la gestión de grandes carteras, enfatizando que “el ámbito residencial está muy poco profesionalizado y que las administraciones tienen dificultades para adaptarse, por lo que la estandarización del proceso es fundamental”.