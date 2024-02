Azcatec ha realizado en 2023 proyectos de ingeniería que han movilizado 500 millones

Azcatec ha llevado a cabo proyectos de ingeniería durante el año 2023 que han movilizado unas inversiones industriales de unos 500 millones de euros de los cuales, el 50% de dichos proyectos pueden estar en España y el resto en el extranjero.

“Durante el año 2023 hemos observado una recuperación del sector industrial que nos ha permitido aumentar nuestro volumen de facturación hasta cerca de los 6 millones de euros”, señala Aurelio Azaña, CEO de Azcatec, cuya compañía casi ha duplicado su cifra de negocio en dos años.

Por otro lado, Azcatec ha batido récord de plantilla habiendo superado la frontera de los 90 trabajadores de alta cualificación de los cuales más del 85% son contratos indefinidos. Ello ha llevado también a ampliar sus oficinas centrales –ubicadas en Montequinto– adquiriendo un 12% más de espacio para absorber el mencionado crecimiento.

También Azcatec ha incrementado sus recursos en 2023 para alcanzar esa cifra. Desde 2020 ha aumentado su equipo en una media de diez nuevos trabajadores cada año. “Ello ha llevado un esfuerzo importante de formar a los nuevos colaboradores y adaptarlos a la exigencia de nuestros clientes, clientes industriales que saben muy bien lo que se traen entre manos, y a la complejidad de las tecnologías industriales que manejamos en la empresa”, explica Azaña.

“Ese aumento de la cifra de negocios, nos ha permitido incrementar nuestras inversiones en investigación y desarrollo sin tener que depender tanto de la financiación pública”, apunta el CEO de Azcatec quien no duda en denunciar que “nos ha defraudado mucho el funcionamiento en la gestión de fondos públicos para innovación e inversión. Ha habido muy pocas convocatorias públicas en Andalucía, muy mal dotadas económicamente, que han tardado años en resolver, con unos criterios para concesión de ayudas fuera de toda lógica y unos plazos de resolución de varios años”. Los datos son contundentes: solamente se han invertido en proyectos empresariales el 10 % de los Fondos Feder y Next Generation que llegaron a Andalucía y de ellos, un porcentaje nada desdeñable tendrán que ser devueltos por las empresas por cualquier problema administrativo que se les ocurra.

Las inversiones en investigación y desarrollo de Azcatec, tanto para su activo como em participación en proyectos de investigación y desarrollo para terceros, ronda el millón y medio de euros. Ello ha permitido a esta compañía consolidar su centro de I+D+i, ubicado en el municipio de La Rinconada, dedicado al diseño, construcción y experimentación mediante plantas piloto para el ensayo de nuevos procesos industriales.

“Aparte de la decepción de las ayudas públicas, este año 2023 hemos tenido varios proyectos de nuevas implantaciones industriales en Andalucía que se están demorando por los plazos de concesión de licencias administrativas, fundamentalmente medioambientales y de cultura”, se queja el responsable de Azcatec, quien a su vez muestra su preocupación por que “esos proyectos se paralicen definitivamente dado que los inversores son empresas multinacionales extranjeras que no entienden que para conceder una autorización haya que esperar un año y medio como mínimo”.

Todos esos proyectos que se encuentran en stand by pueden sumar unas inversiones cercanas a los 20 millones de euros e implican unos 30 puestos de trabajo que no se van a crear, de momento. En estos proyectos, los sucesivos decretos de simplificación de barreras administrativas no han conseguido revertir la situación.

Inversiones

La inversión industrial en Andalucía de sus clientes ha aumentado, pero también lo ha hecho la misma inversión en el resto de España y, sobre todo, fuera de nuestro país donde ha aumentado la cartera de proyectos industriales más de un 30 % respecto de años anteriores. Fundamentalmente, los países vecinos son los que más trabajo de ingeniería han dado a Azcatec: Marruecos, Portugal, Francia y algunos otros países de la Unión Europea de los más desarrollados y de los que aprecian el valor que aportan las empresas de ingeniería de Andalucía.

También, durante este año 2023 varias empresas europeas han acudido a Azcatec para abordar grandes proyectos en colaboración, incluso tomar posiciones dentro de nuestra compañía para conseguir hacer una empresa de ingeniería global, que pueda competir en el mundo industrial con los grandes actores de la ingeniería industrial. Pero de momento, Azcatec prefiere seguir de manera independiente con un crecimiento orgánico tranquilo y prudente. “Se están generando muchas expectativas con la transición energética, la economía circular impulsada por la Unión Europea que no sabemos muy bien donde puede terminar. No lo vemos claro”, comenta Aurelio Azaña.

Futuro

En el horizonte más inmediato se vislumbran claramente muchos proyectos industriales por el mundo, proyectos muy serios, lo que supone toda una oportunidad para empresas de ingeniería como Azcatec (ni muy grandes ni muy pequeñas) que son imprescindibles para poder absorber tanta carga de trabajo que se aproxima.

Este año, por primera vez, Azcatec participará en la feria Transfiere, el mayor evento europeo sobre I+D+i y transferencia de conocimiento, que se celebrará en Málaga del 21 al 22 de marzo. Con ello la compañía ingeniera busca dar a conocer su apuesta por buscar soluciones innovadoras para el sector y, sobre todo, su capacidad para poner en marcha proyectos disruptivos gracias a sus plantas piloto.

“Pero para hacer frente a estos retos, tenemos otro interno muy importante: conseguir atraer el talento técnico, formarlo y mantenerlo en el tiempo. Sobre todo, en un escenario donde cada vez hay menos atracción por las profesiones científicas y técnicas y una formación universitaria muy distanciada de la realidad del mundo empresarial e industrial, lo que hace que el esfuerzo en formación y cambio de cultura sea titánico”, concluyen desde Azcatec.