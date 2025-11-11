Isdin recibe el respaldo de la UE a su marca

Isdin ha recibido el respaldo de la UE a su marca a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), organismo que elogia a Isdin por su innovación, nuevos formatos y su preocupación por la salud de las personas, atributos altamente valorados en la dermatología farmacéutica.

Este reconocimiento, que solo consiguen las marcas europeas más conocidas y respetadas, supone una protección ampliada a nivel jurídico ante posibles imitaciones o intentos de uso indebido del prestigio, valor y reputación de la marca Isdin.

Esta distinción, que coincide con el 50 aniversario de la compañía, reconoce oficialmente la notoriedad y prestigio de ISDIN y avala su medio siglo de historia, durante el cual el laboratorio ha ido construyendo una marca de confianza para farmacéuticos, dermatólogos y consumidores en todo el mundo. De hecho, la compañía nacida en Barcelona ha pasado de ser un referente a nivel nacional a erigirse como marca global, con presencia en más de 65 países, con 14 filiales propias y un equipo de más de 1.700 profesionales.

Las marcas renombradas de la Unión Europea (UE), entre las que también se encuentran Zara, Mango, Nike, Adidas, IKEA y Apple, cuentan con un grado de protección jurídica ampliado, que las ampara frente a intentos de aprovechamiento indebido de su trayectoria y reputación. En esta línea, la normativa europea niega el registro de nuevas marcas idénticas o similares a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a los de la marca renombrada.

“En un entorno cada vez más complejo, donde la desinformación circula sin filtros y la reputación es un bien precioso, creemos que proteger y cuidar la marca es también una forma de proteger la confianza de las personas. Este reconocimiento por parte de la UE consolida la posición de ISDIN entre las marcas más queridas y respetadas de Europa, y refuerza nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la confianza como pilares fundamentales”, destaca Juan Naya, CEO de Isdin.

En su escrito, la Euipo destaca que Isdin es una marca elogiada por su innovación, nuevos formatos y su preocupación por la salud de las personas, atributos altamente valorados en la dermatología farmacéutica.

La directora de Propiedad Intelectual de Isdin, Rosalia Salvia, añade: “Este reconocimiento de la EUIPO como marca renombrada es el resultado de un trabajo constante de protección de la marca que forma parte del ADN de Isdin. Entendemos la Propiedad Intelectual no sólo como una herramienta jurídica, sino como una forma de proteger la innovación, la reputación y la confianza que millones de personas depositan en nuestra marca”.

Isdin

Este 2025, Isdin ha sido reconocida como la marca más recomendada por los consumidores en España dentro de su categoría, según el último informe global Most Recommended Brands, elaborado por la firma de análisis de mercado YouGov. En concreto, ISDIN se sitúa en la segunda posición del ranking nacional de marcas, siendo la única en materia de dermatología dentro del Top 3.

Resplado de los consumidores

El estudio, realizado entre junio de 2024 y mayo de 2025, recoge las marcas que obtienen un mayor índice de recomendación positiva entre sus consumidores actuales. Para ello, YouGov ha realizado más de un millón de encuestas en 28 mercados y ha evaluado más de 2.000 marcas de diferentes sectores. En el caso de España, Isdin ha alcanzado una puntuación total del 87,1 %, situándose como una de las principales marcas de referencia en todo el país.