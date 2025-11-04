Mapfre Economics mejora su valoración sobre la evolución de la economía española

Mapfre Economics ha mejorado su valoración sobre la evolución de la economía española mientras que la estimación de crecimiento a nivel global para este año se sitúa en el 3,1%, dos décimas más respecto a las previsiones anteriores, y en el 3% para el año que viene. Por su parte, la previsión de inflación se mantiene en el 3,4% en 2025 y bajaría hasta el 3% el año que viene.

El Servicio de Estudios de Mapfre ha subido la previsión de crecimiento para España en cuatro décimas hasta alcanzar el 2,9% en 2025, respecto al 2,5% esperado en sus estimaciones previas, según el informe ‘Panorama Económico y Sectorial 2025: actualización de previsiones hacia el cuarto trimestre’, editado por Fundación Mapfre . El crecimiento previsto para 2026 alcanzaría el 1,9%, dos décimas más, en tanto que inflación se situaría en el 2,7% este año y el 1,8% el que viene.

El escenario de base considerado en las previsiones que se presentan en este informe continúa plasmando la idea de central de una desaceleración cíclica y fuerzas inflacionarias más tenues, con un efecto de los aranceles limitado en 2025 y previsiblemente más perceptibles de cara al año próximo. Además, cabe destacar que la incertidumbre global ha experimentado un retroceso significativo en los últimos meses.

“La trayectoria de crecimiento se ha mantenido sólida, superando de nuevo el horizonte de riesgos que amenazaba con una desaceleración más pronunciada, y evidenciando que la flexibilidad y la capacidad de adaptación son dos de los factores que caracterizan al ciclo actual”, destaca el Servicio de Estudios en el informe.

Estados Unidos

La previsión de crecimiento para la economía de Estados Unidos mejora una décima hasta el 1,8% para este año, el mismo porcentaje que se estima para el año que viene, con una inflación del 3% y del 2,6%, respectivamente. La Eurozona también mejora su previsión hasta el 1,3% en 2025, tres décimas más, en tanto que mantiene la de2026 en el 1,1%. La inflación se situaría en el 2,1% y en el 1,8%, respectivamente.

América Latina experimentará un crecimiento del PIB del 2,1% en 2025 y del 2% en 2026, con una inflación promedio del 8,8% y el 8,1%, mientras que el conjunto de países emergentes registraría un crecimiento de su actividad económica del 3,7% este año y del 3,4% el que viene. La inflación promedio en estos mercados sería del 4,1% y del 3,8%, respectivamente.

Asia Pacífico

Por último, el crecimiento estimado en Asia Pacífico sería del 4,7% este año y del 4,3% en 2026. China registraría un crecimiento del 4,6% en 2025 y del 4,2% al año siguiente, mientras que su inflación sería del 0% este año y del 0,8% el que viene.