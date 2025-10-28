SAP aporta la tecnología de IA a Cirque du Soleil Entertainment Group para implementar un asistente de facturación basado en estas tecnología con el objetivo de ayudar a optimizar sus operaciones de cuentas por pagar.

Impulsado por SAP Business AI y desarrollado sobre SAP Business Technology Platform, el asistente ya está ofreciendo tiempos de respuesta más rápidos, una mejor experiencia para los proveedores y una automatización multilingüe fluida.

Con 38 espectáculos en ciudades de todo el mundo y una plantilla de casi 4.000 artistas y empleados de 80 países, las operaciones de Cirque du Soleil son tan dinámicas como sus actuaciones.

La gestión de más de 70.000 facturas de proveedores al año, especialmente de los que prestan apoyo a los espectáculos permanentes, ha supuesto una presión cada vez mayor para el equipo de cuentas por pagar. Casi el 40 % de las consultas provienen de proveedores que solicitan información sobre el estado de sus facturas, y estas consultas solían retrasarse debido a la visibilidad limitada y al procesamiento manual.

Para solucionar este problema, Cirque du Soleil recurrió a SAP Business AI. El nuevo asistente de facturación con IA de la compañía automatiza el proceso de clasificación y respuesta de los correos electrónicos relacionados con facturas.

Analiza los mensajes entrantes en todos los idiomas, identifica el tipo de solicitud, extrae los detalles de la factura, determina el estado de cada una e incluso capta el tono del correo, priorizando aquellos que requieren atención urgente. Posteriormente, el asistente genera una propuesta de respuesta en inglés y francés, reduciendo significativamente el tiempo medio de gestión de 30 minutos a solo dos minutos por consulta.

Investigación

“La labor de investigación que requería identificar el estado de pago de una factura y el motivo era abrumadora”, ha señalado Philippe Lalumière, vicepresidente de Tecnología de la Información de Cirque du Soleil Entertainment Group. “Buscábamos una forma más eficiente de gestionar esto, y SAP Business AI nos ofreció una solución sencillamente sorprendente”.

El asistente utiliza SAP HANA Cloud para almacenar y procesar datos estructurados derivados de los correos electrónicos entrantes, junto con los resultados de los análisis y las respuestas generadas. La base SAP AI Core respalda la automatización inteligente, lo que permite al asistente detectar la urgencia, el tono e incluso las causas fundamentales de los retrasos en los pagos. Esto ha reducido drásticamente la carga de trabajo manual y ha mejorado la satisfacción de los proveedores.

“Al asociarnos con Cirque du Soleil en este viaje transformador, es inspirador ver cómo la tecnología está optimizando las operaciones y permitiendo que las organizaciones se centren aún más en lo que mejor hacen: ofrecer experiencias inolvidables”, ha declarado el Dr. Philipp Herzig, director de Tecnología (CTO) y director de IA (CAIO) en SAP SE. “Este es un ejemplo perfecto de cómo los datos y la IA pueden contribuir tanto a la creatividad como la eficiencia”.

Los beneficios clave incluyen: Eficiencia: la automatización libera tiempo de los empleados y acelera las tasas de respuesta.

Precisión: la IA minimiza los errores humanos y ayuda a garantizar pagos en el plazo de tiempo adecuado y conformes a los contratos.

Soporte multilingüe: las capacidades bilingües permiten la inclusión en toda la base de proveedores globales del Cirque.

Escalabilidad: el asistente gestiona grandes volúmenes sin necesidad de recursos adicionales.

Experiencia mejorada: las respuestas estandarizadas y en el momento oportuno fomentan relaciones más sólidas con los proveedores.

Con esta innovación, Cirque du Soleil sigue liderando no solo el mundo de los espectáculos en vivo, sino también la excelencia operativa. SAP sigue siendo un socio de confianza en este viaje, ayudando a la empresa a ampliar su presencia global sin perder agilidad y capacidad de respuesta.

SAP

