Sergio Fabregat: “Expo AgriTech 2025 llevará a Málaga la última tecnología agrícola que está modernizando el campo”

Del 28 al 30 de octubre, la mayor feria tecnológica para el sector agrícola expondrá la maquinaria avanzada y soluciones digitales más punteras que están definiendo la nueva era de las explotaciones de la mano de más de 400 ponentes nacionales e internacionales.

Charlamos con Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech 2025, que nos desvela las claves de un evento que consolidará Málaga en el epicentro de la innovación agro en Europa.

Expo AgriTech 2025 arranca el próximo martes. ¿Qué novedades podrán encontrar los asistentes?

Expo AgriTech es una plataforma única creada por y para el mundo agrícola, que este año llega repleta de novedades. Por un lado, hemos aumentado nuestro espacio expositivo un 30% para poder desplegar aún más las herramientas tecnológicas que están permitiendo al campo evolucionar a nueva dimensión. En total, contaremos con 12.000 metros cuadrados de innovación donde expondremos maquinaria avanzada y tecnología de última generación, que acompañaremos de experiencias inmersivas y espacios interactivos que expondrán cómo se están transformando las fincas agrícolas.

Más de 400 ponentes internacionales acudirán al Congreso AgriTech 4.0, en el marco de Expo AgriTech 2025

También incorporamos una iniciativa muy especial: la celebración de los Premios Chaleco Agricultor, los “Estrella Michelín de la Agricultura”, que hemos organizado de la mano de ASAJA. Con estos galardones buscamos reconocer a los tres mejores profesionales agrícolas de España que están impulsando la innovación, la sostenibilidad y la tecnología en sus explotaciones.

Como comentas, las experiencias inmersivas serán muy relevantes en Expo AgriTech 2025. ¿Qué propuestas y espacios se han programado en la feria?

Expo AgriTech es el evento donde ver, tocar y descubrir la tecnología que ya está cambiando el rumbo de la agricultura tal y como la conocemos. Por ello, La Vega Innova, el hub de innovación digital del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para impulsar la transformación del ámbito agroalimentario, organizará dos nuevas iniciativas. La primera, el AgriHack Sprint, un hackathon que planteará desafíos reales relacionados con la gestión de cultivos subtropicales, y que tendrán que resolverse con propuestas digitales e innovadoras. Y la segunda, el taller DigiPoda, que enseñará la formación de poda de almendros a través de realidad virtual.

Además, contaremos con espacios inmersivos de primer nivel como la Explotación 4.0, una instalación organizada por el centro tecnológico, CICAP, y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Este espacio incluye una Dehesa 4.0, que aplica tecnología para el ganado y el terreno; una Zona de riego, con herramientas digitales para optimizar la irrigación de frutos rojos; un Cultivo de cítricos, que muestra cómo el robot Greenbot interviene para mejorar los procesos de la explotación, y un Cultivo de secano donde se muestran propuestas de regeneración de suelo y mejora de su salud.

A estas experiencias se unirán el Olivar 4.0, donde Citoliva expondrá las oportunidades del monitoreo de las plantaciones en tiempo real; y el Invernadero Tech, que instalará Tecnova, y que descubrirá el uso de herramientas tecnológicas en el cultivo intensivo de interior.

Paralelamente, hemos organizado una ruta exclusiva por los centros agrícolas más avanzados de Andalucía, que incluye la visita a la Estación Experimental ‘La Mayora’ del CSIC y al Centro IFAPA de Churriana (Málaga), donde exploraremos proyectos pioneros en regeneración de suelos, agricultura de precisión, sostenibilidad y digitalización del campo.

Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech

¿Por qué apostaron por celebrar este evento en Málaga?

La elección de Málaga como sede de Expo AgriTech 2025 responde a su destacada posición dentro del sector agro y su creciente impulso hacia la innovación. Andalucía, en general, se ha consolidado como un referente en producción agrícola. No solo resalta como región líder en la elaboración de aceite de oliva, sino en el cultivo ecológico, y en las exportaciones agroalimentarias, que alcanzaron un récord histórico de casi 9.250 millones de euros en el primer semestre de 2025.

Málaga, por su parte, sigue esta tendencia y se distingue como hub de desarrollo agrario y digital. La ciudad alberga centros de investigación de renombre internacional, como la Finca La Mayora del CSIC, que se especializa en la agricultura subtropical y mediterránea. Además, el crecimiento de la ciudad como polo global de innovación, con la presencia de importantes empresas tecnológicas, plataformas de investigación y talento, refuerza aún más su idoneidad como sede.

Por todas estas razones, no podría existir un lugar más adecuado para celebrar Expo AgriTech, ya que reúne lo mejor de la tradición agrícola andaluza con el potencial tecnológico de Málaga.

Las cifras de la pasada edición fueron muy exitosas. ¿Qué expectativas de visitantes y firmas expositoras manejan en esta convocatoria?

Tras una primera edición muy fructífera, tenemos grandes expectativas para este año. Esperamos superar los 8.000 profesionales de toda la cadena de valor de la industria agro, que tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tecnologías agrícolas que están modernizando el campo, y que llevaremos a Málaga. Además, contaremos con la participación de más de 200 firmas expositoras que mostrarán sus soluciones innovadoras, lo que promete hacer de Expo AgriTech 2025 un evento enriquecedor de primer nivel.

¿Cuáles serán los temas principales que se abordarán en el Congreso AgriTech 4.0?

El Congreso Agritech 4.0 se consolidará como el mayor foro en Europa sobre innovación y tendencias agrícolas. En este contexto, descubriremos casos de éxito de la agricultura de precisión, de robótica, IA, y la utilización de drones, o sensores de monitoreo en remoto, que nos mostrarán el papel que estas soluciones están jugando en las explotaciones. Pero también nos acercaremos a los avances que están consiguiendo la maquinaria autoguiada y las herramientas digitales para optimizar los sistemas de riego. Asimismo, conoceremos prácticas destacadas en agricultura regenerativa, así como novedades en cultivos extensivos, olivicultura, viticultura, invernaderos y frutales.

El propio agricultor y el relevo generacional, por su parte, también tendrán un especial protagonismo, al tiempo que daremos respuesta a los desafíos del sector que surgen de la actualidad, como el impacto de la nueva PAC, del acuerdo UE-Mercosur o de los ciberataques. Y lo haremos de la mano de más de 400 ponentes de reconocidas firmas como Danone, Carrefour, PepsiCo, COVAP, Anecoop, Trops, Perichán, Cooperativa La Palma, Deoleo, Cerealto, Pistacyl o Europistachios, así como investigadores del CSIC, y representantes instituciones públicas como de la Junta de Andalucía, entre otros.

¿Qué papel tiene el networking en la feria?

Expo AgriTech, la mayor feria tecnológica para el sector agrícola, abrirá sus puertas el próximo 28 de octubre en Málaga

Expo AgriTech 2025, la mayor feria agrícola de innovación, del 28 al 30 de octubre en Málaga

La creación de sinergias forma parte del corazón de la feria. Expo AgriTech 2025 pretende ser un escaparate exclusivo donde compartir conocimiento, pero también una oportunidad única para que los participantes estrechen lazos y vean posibilidades de colaboración para potenciar sus explotaciones. Queremos que cada edición sume más valor al sector, facilitando relaciones, y cooperación entre agentes clave de toda la cadena agroalimentaria.

Para ello, más allá de la zona congresual, la feria dispondrá de una agenda de actividades paralelas con las que fomentaremos las alianzas. Entre las actividades destacadas se encuentran los AgriTech Innovation Awards 2025, que reconocen a las compañías que están siendo referentes en la digitalización del campo; o el AgriTech Startup Forum, competición donde las empresas emergentes más innovadoras dan a conocer su propuesta tecnológica para el ámbito agro delante de inversores.