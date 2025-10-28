Sesame se apoya en BBVA Spark para ampliar su mercado europeo y para ello han cerrado una operación de financiación de hasta 50 millones de euros que supone también el lanzamiento de un instrumento financiero novedoso en Europa.

Esta financiación permitirá al software español líder en recursos humanos acelerar su expansión en Europa y destinar sus propios fondos a afianzar su liderazgo en IA.

BBVA Spark y Sesame han creado conjuntamente un producto financiero novedoso en el ecosistema europeo, diseñado para apoyar a compañías tecnológicas con modelo software como servicio (SaaS) en su crecimiento internacional, sin necesidad de diluir capital.

A través de este instrumento, BBVA Spark aportará hasta 50 millones de euros en una fórmula que permitirá a Sesame invertir en captación de nuevos clientes sin renunciar a seguir desarrollando sus productos, con un enfoque basado en datos, rendimiento y escalabilidad.

“Este instrumento es una auténtica revolución para el ecosistema tecnológico europeo”, señala Albert Soriano, CEO de Sesame. “Nos permitirá escalar internacionalmente mientras seguimos apostando por la innovación en inteligencia artificial aplicada a la gestión del talento”.

Crecimiento sostenible

Por su parte, Miguel Ángel Alcalá, responsable de BBVA Spark en Europa, destaca: “Nuestra propuesta de valor se basa en acompañar a las compañías de alto crecimiento que están transformando la economía desde la tecnología. Con Sesame compartimos una visión de crecimiento sostenible, conectado a datos y centrado en las personas. Esta operación demuestra que otra forma de financiar el crecimiento es posible. Con este instrumento financiero, Sesame podrá disponer del capital de una forma ágil y eficiente y adaptada a su ritmo de crecimiento internacional”.

Producto novedoso

Se trata de un novedoso producto que se presenta como una alternativa al 'venture debt' y al equity financing, en aquellas situaciones de startups que necesitan acceder a más capital para acelerar su expansión, sin comprometer el control de la empresa y al tiempo que permite utilizar los fondos actuales para nuevos desarrollos del producto.