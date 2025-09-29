The District 2025 generará un impacto económico de más de 35 millones de euros

The District 2025, el mayor evento inmobiliario europeo desde la perspectiva del capital, ya lo tiene todo listo para abrir sus puertas mañana martes, hasta este jueves, 2 de octubre. Con la asistencia de más de 14.000 directivos, The District 2025 se afianza como el escaparate del Real Estate en el sur de Europa en el que se revelan las macrotendencias del mercado de capitales y se identifican nuevas oportunidades de inversión. La celebración del encuentro generará un impacto económico de más de 35 millones de euros.

Bajo el lema “Ready, Set, Invest”, en esta edición se pone en valor el contexto favorable para la materialización de operaciones, marcado por la bajada de tipos tanto por parte del BCE como de la Fed, y por un sentimiento de mayor optimismo en el capital. En este sentido, donde la industria y la inversión se podrán citar y conceptualizar estas transacciones será en la zona de hospitalities de The District 2025, en la que 357 firmas han trasladado sus oficinas. Concretamente, se organizarán más de 1.400 reuniones y se recibirá a más de 2.500 inversores de todo el mundo.

Uno de los territorios que será protagonista es Italia, que es el país invitado. El positivo desempeño que ha mostrado en los últimos años a raíz de su parque inmobiliario infravalorado, la solidez de su turismo global, los incentivos públicos disponibles y la capacidad de suelo y energía son algunos de los factores que han situado a la nación en el primer plano del Real Estate europeo. Por ello, una delegación formada por líderes de la zona de TPG, RICS, Colliers, Dils, Cassa Depositi e Prestiti o Confindustria Assoimmobiliare, y por representantes institucionales como los concejales de urbanismo de Roma y Nápoles, Maurizio Veloccia y Laura Lieto, visitarán el evento.

La vivienda en el centro de todas las miradas

En el marco de The District 2025 se desarrollará The District World Summit, el mayor congreso europeo dedicado a todas las fuentes de capital. En sus escenarios, 432 expertos internacionales ahondarán en las cuestiones que están definiendo el camino de la industria inmobiliaria en el continente, además de examinar los activos que están despertando mayor interés y compartir casos de éxito. Algunos de los nombres que participarán son Mads Rude, Director General de Patrizia; Michael Abel, Fundador y CEO del fondo británico, Greykite; Maria Terzini, Principal en TPG Europe; Frédéric Jariel, Codirector de Real Estate en Tikehau Capital; Ali Al Shamsi, Presidente de Sahab Datacenters; o Jon Asumendi, vicepresidente Senior de Adquisiciones en Starwood Capital Group.

El tema que copará gran parte de la agenda del foro es la vivienda. Directivos del Banco de Europeo de Inversiones, de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Francia, o de la asociación comunitaria de promotores y constructores, Build Europe, entre otros, pondrán en común las decisiones que se están tomando en la UE para responder a la falta de hogares asequibles. A su vez, ejecutivos del Banco Nacional de Hungría y del Gobierno del Reino Unido compararán las políticas que se están promulgando en distintos países con el objetivo de garantizar una oferta habitacional accesible para jóvenes y familias.

Por parte del capital, The District World Summit contará con BPD Europe, principal fondo holandés especializado en construir y mantener viviendas de alquiler asequible, quien de la mano de su CEO, Harm Janssen, expondrá el modelo de colaboración que han seguido para potenciar la disponibilidad de hogares. También, conocidos actores como Alas, 011H, Ktesios, Ares Management, Avintia o la Comunidad de Madrid compartirán sus perspectivas.

A raíz de esta gran demanda de vivienda, el congreso pondrá el foco en las fórmulas innovadoras que han surgido en términos residenciales. Así, se detallará el desarrollo del flex living, coliving, las residencias de estudiantes o del senior living, conceptos que, igualmente, dan respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la evolución en los estilos de vida.

Pero más allá de estos activos, el foro estudiará los segmentos que están en pleno avance y que motivan a la inversión. De este modo, mediante foros específicos, se indagará en las oportunidades de las oficinas, centros de datos, logística, hospitality, retail y de los activos emergentes, como los glampings o los parques solares.

Paralelamente, el congreso hará hincapié en la situación del mercado de capitales y las estrategias por las que se está apostando, siendo una de ellas el value-add. Directivos de Ardian, Brookfield, Stoneweg, JLL, Deloitte o Colliers, entre muchos otros, repasarán los enfoques del mercado de equity y de deuda, desde las presiones de refinanciación hasta los asuntos relacionados con geopolítica. Además, se abordará la evolución del crédito, con agentes de fuentes alternativas y de la banca tradicional, que pondrán en común su posición ante un escenario de ajuste monetario y de revalorización de activos.

Más momentos de negocio

The District 2025, aparte de la zona congresual y de hospitalities, dispondrá de una agenda de actividades con el propósito de fomentar más momentos de sinergias. Algunas de las actividades destacadas son The World-Class District Awards, que reconocen a los fondos, inversores y destinos europeos que están siendo ejemplares por sus proyectos y operaciones inmobiliarias; o el PropTech Startup Forum, competición donde las empresas emergentes más innovadoras, que disponen de una solución tecnológica para el Real Estate, se presentan delante de inversores o potenciales socios a fin de crecer y consolidarse.

