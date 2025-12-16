Transgourmet cierra 2025 con una treintena de nuevas franquicias

Transgourmet Ibérica cierra 2025 con una treintena de nuevas franquicias. Desde enero, la compañía ha inaugurado 22 Suma, 5 Kuups y 3 Spar, que se distribuyen en 8 comunidades autónomas: 8 en Catalunya y en la Comunidad Valenciana, 6 en Baleares, 2 en Andalucía, Canarias y en la Comunidad de Madrid, y 1 en Aragón y en la Comunidad Foral de Navarra.

En total, los supermercados abiertos suman 7.020 m² de superficie de ventas y han supuesto la creación de más de 130 empleos.

La compañía dedicada a la distribución a la hostelería y a los supermercados de proximidad, ha reforzado su presencia territorial durante los meses de octubre y noviembre con la apertura de 7 nuevas franquicias.

Se trata de 4 tiendas Suma y 3 establecimientos Kuups, que elevan a 30 el total de aperturas en 2025, distribuidas en 8 comunidades autónomas y ubicadas en zonas urbanas, costeras y rurales.

Las nuevas tiendas Suma se ubican en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Valencia, Huelva y Lleida.

Por su parte, los 3 establecimientos Kuups, fruto de la alianza con Nudisco, continúan la estrategia de expansión de la enseña en la zona de Levante con dos aperturas en Alicante y una en Valencia.

En conjunto, estos establecimientos suman 1.525 m² de superficie comercial y han generado más de 20 nuevos empleos.

Suma cumple 25 años

La enseña Suma celebra este año su 25.º aniversario desde la apertura del primer supermercado en Barcelona en el año 2000. Dos años después, la marca ya superaba los 100 establecimientos en Catalunya. Cinco años más tarde, Suma estaba presente en 8 comunidades autónomas —incluida Baleares— y en 2012 inició también su implantación en Canarias. En 2020 alcanzó las 13 comunidades autónomas y, a día de hoy, supera los 300 supermercados.

Supermercados de proximidad

Suma se ha consolidado como una de las enseñas de referencia en el sector de los supermercados de proximidad.