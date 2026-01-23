Unicaja avanza hacia un modelo de gestión climática más sólido y así lo demuestra que ha mejorado su calificación en Climate Change 2025 de Carbon Disclosure Project.

Éste es uno de los principales referentes internacionales en divulgación ambiental. Así, la entidad ha pasado de la categoría ‘C’ a ‘B’, lo que supone una subida de nivel de ‘Awareness’ a ‘Management’ y refleja un avance hacia un modelo de gestión climática más sólido y alineado con las mejores prácticas globales. La evaluación se realiza entre más de 20.000 empresas de todo el mundo que reportaron información en 2025.

La mejora de Unicaja se sustenta en avances destacados en áreas clave como ‘Compromiso con la Cadena de Valor’ (‘Value Chain Engagement’), que pasa de ‘C-’ a ‘A’, y ‘Estrategia de Negocio’ (‘Business Strategy’), que progresa de ‘C’ a ‘A’. Se trata de ámbitos esenciales para medir tanto la integración del riesgo climático en la actividad empresarial, como la capacidad de las compañías para impulsar una transición ordenada hacia una economía baja en carbono.

En suma, esta mejora de la calificación en el Climate Change 2025 de CDP supone un refuerzo en la Política de Sostenibilidad de Unicaja, alineada con el Acuerdo de París, los Principios del Pacto Mundial, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, la entidad también forma parte del Compromiso Colectivo para la Acción Climática (COP2025) y de los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, que orientan su estrategia hacia un modelo financiero más sostenible.

Unicaja

Unicaja es uno de los principales bancos del sistema financiero español y sociedad cotizada del IBEX 35. De hecho, es entidad de referencia en seis comunidades autónomas, sus regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), y tiene presencia relevante en todo el territorio nacional.

Se caracteriza por su modelo de banca universal y de negocio sostenible, bajo una gestión prudente de su estrategia comercial y de su perfil de riesgo, socialmente responsable, que sitúa la calidad, la innovación y la transformación digital en un lugar prioritario, e incorpora la tecnología mejorando el servicio del cliente y la eficiencia de la entidad.

CDP

CDP es una organización mundial sin ánimo de lucro que gestiona el único sistema independiente de información medioambiental. Aplica una metodología rigurosa e independiente para evaluar la calidad de la divulgación, la comprensión de riesgos, la gestión medioambiental y la evidencia de mejores prácticas. Las calificaciones van de ‘A’ a ‘D-’, reflejando el nivel de ambición, la definición de objetivos y las acciones emprendidas.

Esta organización administra el mayor repositorio mundial de datos medioambientales, ampliamente utilizado por inversores y clientes para impulsar el avance hacia una economía resiliente, sostenible y positiva para el planeta, con cero emisiones netas. En 2025, un total de 640 inversores, con activos valorados en 127 billones de dólares, solicitaron a CDP recopilar datos sobre impactos, riesgos y oportunidades medioambientales.