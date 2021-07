Ana Luz Jiménez, ingeniera de caminos, jefa provincial de Tráfico de Sevilla y coordinadora de la DGT en Andalucía, ha recibido una de las medallas al mérito profesional que conceden los ingenieros de caminos de España. Todo un referente en la profesión por su desempeño impecable, esta “jiennense nacida en Barcelona” es la segunda de tres hermanos de una familia “trabajadora y muy normal” y madre de un chico de 16 y una chica de 14 años. Le encanta viajar, leer, la música, pasear por el campo y la gastronomía en buena compañía. De su carrera valora haber aprendido del talento de profesionales y equipos, y de las circunstancias vividas.

–Es usted un peso pesado en asuntos de movilidad a nivel nacional e internacional.

–Me considero muy afortunada por haber participado en grupos de trabajo nacionales e internacionales en movilidad y seguridad vial, de la OCDE o de la Comisión Europea y, en la actualidad, de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC), donde aprender de la experiencia de otros países sobre vehículos conectados y autónomos y gestión del tráfico, y poder difundir la experiencia y el conocimiento generado en España. Nuestro país está a un gran nivel en movilidad, seguridad vial y gestión del tráfico; es el cuarto con menos ratio de fallecidos por millón de habitantes de la UE por accidente de tráfico.

–Los ingenieros nacionales la premian por su mérito profesional en 2021. No para de recibir reconocimientos.

–Ha sido una sorpresa muy grata e inesperada. Lo mejor que me ha traído han sido las muestras de cariño recibidas de muchos amigos y compañeros. Es un honor que mis compañeros se hayan acordado de mí para una medalla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. También fue muy especial la medalla de honor de la carretera de la AEC y la de la asociación de ingenieros de tráfico. Me siento muy afortunada.

Le tengo un especial cariño a la Medalla de la Guardia Civil, me siento muy honrada por el profundo aprecio y respeto que les tengo –trabajo con ellos y sé de primera mano el trabajo inmenso que desarrollan- y porque me pudo acompañar mi padre a recibirla en uno de sus últimos viajes antes de fallecer.

–¿Cómo ha cambiado la pandemia la movilidad de nuestras ciudades?

–Aparte de que ha sido necesario limitar los desplazamientos en determinadas circunstancias, está implicando un cambio en muchos aspectos claves para la movilidad: implantación de teletrabajo, cambios en los patrones de ocio y consumo, aumento del comercio electrónico, necesidad de gestión eficiente de la carga y descarga en las ciudades…Esta crisis también presenta una oportunidad para mejorar la movilidad y debemos aprovecharla.

–¿Con qué filosofía se planifica el tráfico?

–La responsabilidad de la DGT es la gestión de la movilidad y la seguridad del tráfico en las vías interurbanas y las travesías, consiguiendo que los desplazamientos sean seguros y se realicen de la manera más eficiente y sostenible. La movilidad se ha diversificado mucho en los últimos años, y hay que adaptar las estrategias a los nuevos patrones.

Los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) han adquirido un protagonismo enorme en los modos de desplazamiento, y lamentablemente también en la siniestralidad. Son un colectivo prioritario para nosotros en el diseño de las infraestructuras que los tenga en cuenta, con educación, formación y con vigilancia para asegurar que las normas se cumplen.

También hay que adaptar las estrategias a los diferentes tipos de movilidad: diaria de desplazamiento a los centros de trabajo y de formación, de ocio y comercio cercano, de desplazamientos de fines de semana y en operaciones especiales, con motivo de eventos singulares, etc. Tiene distintas características, y con ello, distintos condicionantes y riesgos.

La colaboración y coordinación con los titulares de las carreteras, Ayuntamientos, transportistas, centros logísticos y el incansable trabajo de la Guardia Civil a pie de carretera resulta fundamental.

–Lo más difícil que tiene que resolver como responsable provincial de Tráfico

–La peor situación a la que nos enfrentamos es cuando se produce un fallecido por accidente de tráfico que se podría haber evitado, si por ejemplo hubiera llevado el cinturón o el casco, si no hubiera habido presencia de alcohol o drogas, si no se hubiera distraído con el móvil, si no hubiera adelantado donde no estaba permitido….Saber que detrás de ese parte de accidentes hay padres, hermanos, hijos, amigos…personas con mucha vida por delante y muchas cosas por hacer y aportar, es duro. Es frustrante ser consciente del dolor que se genera y saber que se puede evitar si se cumplen las normas y no arriesgamos.

Por eso, esa frustración la canalizamos como estímulo para seguir trabajando en mejorar la educación vial, la formación, las infraestructuras, los diseños, los vehículos, en prevenir y concienciar para evitar los factores de riesgo, que los tenemos clarísimos: uso del móvil, presencia de alcohol u otras drogas, no uso del cinturón de seguridad o casco de protección, velocidad excesiva o inadecuada y no mantener la distancia de seguridad.

–Menudo reto el de gestionar el tráfico en Andalucía

–Andalucía es una región compleja, muy extensa, con una población de más de 8,4 millones de habitantes y destino turístico nacional e internacional de primer orden, lo que implica importantes desplazamientos en operaciones especiales y fines de semana a zonas turísticas de interior y la costa, conductores de otros países, un ecosistema realmente complicado.

Además, se celebran grandes acontecimientos que requieren planes específicos de movilidad. Este año y el anterior han tenido menos impacto por no permitirse la presencia de público –por ejemplo Gran Premio de España de Motociclismo- pero volverán a celebrarse con público –por ejemplo, los recientes partidos de la Eurocopa en Sevilla- y afrontaremos también con las correspondientes medidas de control y gestión de la circulación.

En cuanto a la prevención de la siniestralidad, y también para la actuación administrativa que se desarrolla en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Andalucía, es muy importante la coordinación con el resto de administraciones y entidades relevantes. Es reseñable, asimismo, las tareas de coordinación que se realizan entre la Administración General del Estado, la autonómica y la local en el seno de la Comisión Autonómica de Tráfico y sus distintos grupos de trabajo que tratan materias relevantes desde el punto de vista de la siniestralidad y la movilidad.

–Desde su jefatura se ha promovido el carril BUS VAO de la A-49 y los caminos escolares seguros, entre otros ¿Cómo se conjugan las medidas para los vehículos a motor con la movilidad sostenible y no contaminante que se ha marcado la UE?

–La movilidad sostenible implica necesariamente la optimización de las infraestructuras y la racionalización de los desplazamientos y los vehículos en los que se realizan estos. No hay que proscribir sin más ningún modo o vehículo, hay que usarlo en el escenario adecuado.

Por ejemplo, en un municipio donde se tarda de media 10 minutos en llegar andando al colegio desde casa, no es sostenible desde el punto de vista medioambiental ni económico, llevar a los niños en coche porque se producen atascos en la entrada del colegio –más contaminación–. Un camino escolar racionaliza los desplazamientos y propicia el desarrollo y la autonomía de los niños y adolescentes, mejorando los hábitos de vida en edades tempranas y que seguramente mantengan a lo largo de su vida.

Por otro lado, con el actual momento tecnológico el transporte de mercancías a larga distancia para que resulte viable y competitivo ha de realizarse en vehículos a motor, que deberemos propiciar sean lo menos contaminantes posible. Sin embargo, el reparto de última milla en zonas de bajas emisiones, sí deberá realizarse con vehículos menos contaminantes y adaptados a corto recorrido. Como indicaba, hay que usar cada tipo vehículo en el escenario adecuado.

Igual ocurre con el transporte público, que es óptimo desde el punto de vista de la eficiencia y hay que facilitar todo lo posible su implantación y que resulte atractivo, reservando carriles si es viable para potenciar su uso.

-¿Cuáles son los retos de la movilidad en Sevilla?

Sevilla es una provincia muy compleja, con enormes exigencias por el volumen y tipos de desplazamientos que se registran. Se está avanzando en las infraestructuras e intermodalidad y nos adaptamos a las nuevas circunstancias optimizando las infraestructuras mediante las técnicas de gestión del tráfico.

Pero no se puede olvidar que para poder aplicar las políticas y estrategias de movilidad y seguridad vial necesitamos una actuación administrativa eficaz, por lo que también es muy necesario prestar un buen servicio al ciudadano.