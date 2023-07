Enrique Stuyck Romá: “Tienen un lector pesadito que escribe sin parar”

Enrique Stuyck Romá (Madrid, 1943) comenzó a escribir cartas diariamente en 2019 después de que su hija pequeña le animara a ello. "Siempre que me reúno con mis hijos y mis nietos aprendo algo", sostiene el también ex vicepresidente de Walt Disney España. Ahora, Stuyck publica Ocurrencias 2, un libro en el que hace un repaso y recopila algunas de las más de 8.000 cartas al director que había publicado en periódicos de toda España. En solo unos meses, este empresario ha llegado a las 10.000 y asegura que su próximo reto es completar la carrera de Sociología, la tercera que cursa desde que cumplió 65 años.

–¿En cuántos periódicos ha publicado cartas?

–He estado suscrito a más de 40 periódicos. Ya he llegado a las 10.000 cartas, que era mi reto personal. Ya he dejado de hacer ese trabajo, pero todos los días descargaba todos los periódicos y leía las cosas que más me interesaban de cada periódico. No me lo leía todo de todos, pero me leía algunos con más profundidad, en los periódicos del sur siempre había algún tema de opinión que me interesaba o algún columnista al que leía habitualmente.

–Y les escribía a todos.

–Generalmente las mandaba a todos los periódicos a los que estaba suscrito. En el libro se ve reflejada más mi personalidad, más mi opinión porque son cartas que más que cartas específicas son reflexiones, son pensamientos, son anécdotas, en algunas hay algo de humor. Son cartas atemporales y muy diferentes unas de otras. Lo que yo pensaba sobre ciertos temas lo manifiesto y podría interesar tanto en Andalucía como en Galicia.

–Pero le publicaban principalmente medios regionales.

–Hay algunos periódicos que quieren cartas exclusivas. A los medios de la competencia no les debe gustar mucho publicar la misma carta. Muchos directamente han dejado de publicarme porque sabían que la carta no era exclusiva y es una condición que han puesto.

–En este priódico no ha dejado de publicar estos años.

–Los nueve periódicos del grupo son periódicos en los que me han publicado bastantes cartas. He estado mirando en mis archivos y en el que más me han publicado ha sido en Málaga Hoy, que me han publicado por encima de 200 cartas, por encima de 500 cartas me han publicado en todo el grupo. Tienen un lector un poco pesadito que escribe sin parar.

–Era como una especie de diario de reflexiones.

–De alguna manera. Sin darme cuenta he reflejado en el libro mi forma de ser. No lo sabía, pero me han comentado mucha gente que lo ha leído: "Ahí se nota mucho cómo eres". Yo no pretendía eso, pero es inevitable.

–En algunos periódicos casi parecía que tenía una columna.

–Podría parecer. En el fondo yo he procurado el dar opiniones. Yo soy periodista, pero no ejerzo, esto lo hago por afición, cada carta he procurado que estuviera bien, que fuera muy concisa, que tuviera algo de humor y algún mensaje. Es cierto que cada vez se publican menos cartas, también la sección de cartas al director la van reduciendo como se van reduciendo las páginas de los periódicos.

–Y le han llevado a obtener un récord Guiness.

–No lo iba buscando. Cuando tenía 3.000 cartas publicadas me pareció que podía haber un récord. Me comuniqué con Guinness y cuando envié la documentación me dijeron que había un récord, pero por las cartas publicadas en As. No por las 3.000 cartas, sino por las 84 publicadas en el As. Continué escribiendo al As y hubiera batido mi récord, pero dejaron de publicar cartas al director.

–¿Estamos ante el fin de las cartas al directo?

–Tradicionalmente la sección de cartas al director ha sido una de las más leídas de los periódicos. Lo que ocurre es que cada vez se editan menos periódicos. Lo que ocurre es que no hay una alternativa a las cartas al director en la prensa digital. Tendría que haberla. Tendrían que pasar las cartas a una sección en los periódicos en digital similar a la que los lectores pudieran escribir y que hubiera un filtro periodístico. Yo creo que debería de haberlo porque las redes sociales son un totum revolutum.

–Compara mucho las cartas y las redes sociales.

–No es que las compare. Las cartas al director me parecen una sección fantástica y me da mucha pena que vaya a menos, pero no veo una alternativa clara en las redes sociales y creo que debería haberla. Los periódicos deberían estudiar su viabilidad en el mundo digital. El primero que lo haga bien puede tener éxito.

–En sus cartas habla mucho de cumplir años, de seguir aprendiendo y de sus ganas de vivir.

–Es que realmente es una cosa muy natural. Cumplí 80 años en enero, pero tengo suerte porque me ha respetado la salud física y mental bastante. Yo sigo activo, me levanto temprano, me gusta ver amanecer y a veces aplaudo cuando veo el cielo de Madrid. Voy a la oficina todos los días y hago deporte. Me gusta aprender algo todos los días.

–Tiene un día completo.

–Si tienes ganas, si tienes ilusión hay que vivir. He dedicado muchas cartas a hablar de la vejez activa. La última carta que he escrito hace unos días iba precisamente de que la vejez es vida. Hay que disfrutar de la vida lo que se pueda, cada uno con sus circunstancias. Aunque tengas algunas limitaciones, tienen otras capacidades. A mí lo que no me gusta es estar parado por el hecho de tener años. ¡Te puedes mover! Yo pienso estar activo mientras pueda.

–¿Le volverán a leer los lectores de este periódico?

–Si lo pide... Es posible que sí. Lo que pasa es que lo que yo estaba haciendo era escribir de una manera casi compulsiva todos los días, había creado una obligación, y ya no lo voy a hacer. Me he liberado un poco de ese servicio porque esto lo estaba haciendo como una afición o un hobbie, pero claro, un hobbie que me llevaba todos los días seis horas.