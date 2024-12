Arturo Cardelús, "El erhu, el violín chino, tiene un timbre maravilloso"

Arturo Cardelús (Madrid, 1981) es un compositor y pianista que está afincando desde hace doce años en Los Ángeles y se formó musicalmente entre Salamanca, Londres, Budapest y Boston. Estuvo nominado al Goya por la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, premiada en el Festival de Málaga y su último trabajo ha sido la banda sonora de Dragonkeeper, Guardiana de dragones, dirigida por Salvador Simó, coproducción hispano-china que podría entrar el liza por el Óscar de cara a 2025. Una película de animación oriental que ha sido un estimulante reto.

Pregunta.-¿Cómo ha añadido ese espíritu oriental a una película que también tiene nacionalidad española?

Respuesta.-Salvador Simó, director de Guardiana de dragones, me pidió que incorporara instrumentos chinos a la orquesta, creando una mezcla de sonoridades pero sin perder mi estilo. Queríamos una banda sonora cinematográfica, con muchos de los recursos propios del Hollywood contemporáneo, pero con texturas y armonías chinas.

P.-¿Qué es lo que le ha resultado más complicado a la hora de trabajar en un proyecto así, con un presupuesto de 20 millones de dólares?

R.-El mayor desafío fue el volumen de música que tuve que componer en el tiempo que tuvimos, alrededor de cuatro meses. En Budapest acabamos grabando casi 90 minutos de música sinfónica. Fue una experiencia maravillosa pero muy intensa.

P.-¿Estaba familiarizado en ese universo musical asiático necesario para esa película?

R.-No, todo era completamente nuevo para mí. Pasé varios meses investigando con instrumentos chinos. Nunca había escrito para el erhu, ese violín de sólo dos cuerdas que tiene un timbre maravilloso. Tampoco había compuesto para el guxheng, el yangqin o percusión china… Tuve mucha la suerte de poder contar con Hannah Zhang, compositora china afincada en Los Ángeles, para asesorarme en cada paso del proceso. Ella ha sido clave en esta banda sonora.

P.-¿Cómo se consigue ese equilibrio tan complicado entre Oriente y Occidente en una animación?

R.-La clave fue mantener mi identidad como compositor. Partía de mi estilo habitual y una vez tenía la pieza base añadía los elementos chinos. Salvador Simó me animaba desde el principio a que no perdiera mi esencia. Ese enfoque fue fundamental para encontrar el equilibrio a que te refierees.

P.-¿Cuál cree en su opinión que es el mejor instrumento que conversa con el ritmo oriental?

R.-Me encanta la mezcla de una sección de cuerda con el Erhu. En el track Her Name is Ping, el primero de la banda sonora, se puede apreciar muy bien.

P.-¿Cómo define en clave musical esa banda sonora de Dragonkeeper, Guardiana de dragones?

R.-Es una obra organizada en torno al tema principal de Ping, en la que conviven luz, oscuridad, épica y fragilidad. Una banda sonora de contrastes que invita al oyente a vivir una aventura emocionante durante el largometraje.

P.-Cuenta con numerosos premios internacionales por su trayectoria cinematográfica. ¿Es más generosa la industria internacional que la nacional?

R.-No lo sé, pero el premio que más ilusión me ha hecho fue el de Musimagen, la asociación de compositores españoles. Recibir el reconocimiento de tus propios compañeros de profesión tiene un valor especial, mucho más que cualquier otro galardón.

P.-Se quedó a las puertas de llevarse el Goya por Buñuel en El laberinto de las tortugas ¿Dragonkeeper le ayudará a conseguirlo?

R.-Hay muchísimo nivel este año, pero sería un honor.

P.-¿Qué proyectos tiene a la vista?

R.-Estoy trabajando en otra película de animación, Chica y Lobo, de Roc Spinet. Y también me he implicado en la banda sonora de una serie de televisión, Terra Alta, basada en la novela de Javier Cercas.

P.-¿Qué banda sonora le recetaría a una persona que tiene algún tipo de angustia, de melancolía?

R.-La de la película Atrapado en el tiempo. Y le recomendaría ver la propia película, muy divertida, que hace reflexionar e invita a remontar.

P.-¿A qué tipo de público le recetaría sus bandas sonoras?

R.-En el caso de Dragonkeeper, a los que les gusten las aventuras.

P.-¿Qué ingredientes debe tener una buena banda sonora para una película?

R.-En general debe desarrollar buenas melodías, que rodeen a otros temas y momento.

P.-¿Qué escucha un compositor cuando va en el coche por una urbe interminable como Los Ángeles?

R.-Según la semana. Me motivan muchas músicas. Últimamente escucho a Olivia Rodrigo, Bad Bunny y Thomas Ades.

P.-¿Es más fácil transmitir sensaciones sin palabras?

R.-Es mucho más fácil transmitir con música. Las palabras complican todo

P.-¿Y le gusta bailar?

R.-Uf, soy malísimo bailando, pero para bailar me encanta Daddy Yankee.

P.-¿Si tuviese que definirse con música?

R.-Diría que soy Andante ma no troppo.