“La construcción de guitarras artesanales va a más”

Juan Manuel García Fernández nació y vive en Granada, en donde tiene su taller de guitarras. En 1994, participó de la creación y consolidación de la cooperativa ‘La Granadina’, dedicada a la construcción artesanal de guitarras. Desde 1997 tiene su propio taller dedicado a la construcción artesanal de guitarras para profesionales de flamenco y clásico. Ha participado en festivales y conferencias internacionales.

Pregunta.–Usted es guitarrero porque fabrica guitarras y guitarrista porque también las toca.

Respuesta.–Soy guitarrero. No me puedo considerar guitarrista, porque para eso hay que tener una entrega absoluta, y más hoy día con el nivel tan alto que hay. Soy un apasionado de la guitarra y cuando me reclaman cantaores o cantaoras para tocar, pues voy. Es la única manera que tengo de participar y mantener viva la pasión por la música que me acompaña desde siempre.

P.–¿Pero hay momentos en que se siente más una cosa que otra?

R.–Por supuesto. Cuando estoy en el taller trabajando, haciendo lo que me gusta, me siento totalmente guitarrero. Allí solo toco para probar las guitarras que fabrico. A tocar me voy a mi casa. Alguna vez me siento guitarrista cuando acompaño a algún cantaor que sabe hacerlo. Me emociono.

P.–¿Cuánto tiempo lleva en esto y con quién aprendió el oficio?

R.–Llevo treinta y cinco años. Empecé en el taller de Juan Miguel Carmona y seguí con los hermanos López Bellido. Pero donde más aprendí fue con Rafael Moreno. Pero bueno, en general he aprendido mucho de las guitarras de distintas épocas que han pasado por los talleres en los que he estado.

P.–Y ahora tiene el suyo propio.

R.–Cuando aprendes el oficio a lo que aspiras es a independizarte. No estoy presionado por un horario. A veces trabajo doce horas seguidas y otros días cuatro.

P.–¿Cuánto se tarda en hacer una guitarra?

R.–Diría que entre dos o tres meses. Es lo que yo tardo. Mis maestros también tardaban ese tiempo.

P.–¿Y el precio?

R.–Eso depende del guitarrero. Cada uno tiene una tarifa. Yo lo que siempre digo es que si quieres una buena guitarra tienes que ir a un buen guitarrero. Si es barata, no puede ser artesanal.

P.–¿Es un oficio que va a más o está en decadencia?

R.–No creo que esté en decadencia. La guitarra española es de los instrumentos más populares del mundo, si no el que más. Como dice el maestro Gerardo Núñez, es el piano de los pobres. Es por eso que siempre habrá gente construyendo guitarras. Y cada vez mejor.

P.–¿Ha fabricado usted alguna guitarra para algún tocaor famoso?

R.–Aquí, lo importante más allá de famosos o no, es mantener un diálogo continuado con personas profundamente conocedoras de la guitarra y su sonido, así como contar con su aprobación.

P.–¿Cómo quién?

R.–Ahora me viene a la cabeza el maestro Miguel Ochando, uno de los grandes intérpretes de la guitarra flamenca de la historia, tristemente fallecido a principios de este año. Con él he tenido la suerte de compartir amistad e infinitas horas hablando de guitarras. Otras personas que me han aportado también con su sabiduría han sido Gerardo Núñez y Vicente Coves, entre otros maestros. Pero permítame que aquí y ahora quiera rendir un pequeño homenaje al maestro y querido amigo Miguel Ochando. Descanse en paz.

P.–¿Cuáles son las características que debe tener una guitarra para que suene bien?

R.–Por lo pronto tiene que ser de una buena madera seca. Y luego dependerá del cariño y la dedicación que le ponga el artesano.

P.–¿Cuál es la mejor madera?

R.–Cualquier madera de las que usamos los guitarreros puede ser buena: palo santo, ciprés… Eso es algo que va con el gusto y la necesidad del guitarrista. Los entendidos suelen elegir la madera que tenemos que utilizar cuando quieren una guitarra.

P.–¿Hay guitarras para zurdos y otras para diestros? ¿En qué se diferencian?

R.–Sí, claro. Hay muchas. En cuanto a lo que las diferencian, responderé atendiendo a lo más evidente para no meternos en asuntos técnicos que se puedan hacer pesados: en las guitarras para zurdos la inclinación del diapasón está al revés para que los bordones (las cuerdas de arriba) suenen limpios.

P.–Ahora dicen que muchas guitarras vienen de China. Incluso que hay kits con piezas para montar tu propia guitarra. ¿Qué opinas?

R.–Que haya instrumentos más asequibles lo veo bien. No todo el mundo puede gastarse dos o tres mil euros en una guitarra. Así hay más gente que puede disfrutar de la música. Y mucho mejor si crea afición. En cuanto a los kits de los que me habla, creo que es una buena idea para aficionados con ilusión de intentar hacerse su propia guitarra. Pero no sirven para los profesionales, entre otras cosas porque tienen los gruesos predeterminados, algo que tiene que ver con el tacto y el criterio de cada uno.