Describir la figura de Juan Eslava Galán (Arjona, Jaén, 1948) en poco más de cinco líneas es una de las tareas más complicadas en la profesión periodística. Desde su amplio conocimiento de la historia, este escritor, doctor en Letras, presenta ahora La conquista de América contada para escépticos (Planeta), un relato de su serie Para escépticos en el que analiza con rigor y humor la actuación de los españoles en el descubrimiento del Nuevo Mundo. "Tenemos que superar nuestra mala imagen", asegura.

-¿El escepticismo es un buen punto de partida para comprender la vida?

-Sí, es necesario ser escéptico en este mundo moderno con tanta información. Ahora más que nunca tenemos que filtrarla y lo mejor para ello es ser escéptico.

-¿Vivimos en tiempos de positivismo impostado?

-Es uno de los defectos de nuestra época. De algún modo nos están maleducando. Ha ocurrido siempre, pero lo que a nosotros nos sangra es la actualidad.

-¿Realmente nos interesa conocer la verdad de las cosas o nos gusta que nos endulcen el panorama?

-La verdad muchas veces es complicada y puede ser hiriente. Tenemos una tendencia, a nivel personal y no digamos a nivel de sociedad, a endulzarla o mezclarla con mitos. En este libro [La conquista de América contada para escépticos] me enfrenté con el hecho de que la verdad sobre América en realidad es una mentira.

-¿Sí?

-He querido despejar un poco el panorama de la Leyenda Negra, no a nivel académico, que se sabe perfectamente lo que pasó, sino a nivel popular en Europa. Y encima nosotros la hemos aceptado también.

-¿Y qué hacemos para mejorar nuestra imagen?

-En primer lugar, estudiar la historia y tener un poco de más cariño al país en el que hemos nacido. No es ninguna desgracia haber nacido en España.

-Eso es verdad.

-Cuando tenemos una esperanza de vida superior a la de muchos países será por algo. Y después mucha gente ansía nuestra forma de vivir. Son cosas para sentirse orgullosos. Somos el país que más trasplantes hace del mundo. La sanidad española está muy por encima de la de otros países más avanzados. No hay motivos para avergonzarse. Hay que estar orgullosos de ser españoles.

-Pero llega el presidente de México, López Obrador, y exige disculpas del Rey y del Papa por la Conquista.

-Lo que ocurre con los populismo es que necesitan una cabeza de turco para disimular sus propios defectos. Y, desde el siglo XIX, España ha sido una estupenda cabeza de turco para explicar por qué países que son absolutamente ricos en materias primas y sin embargo están atrasados.

-¿Qué explicación tiene?

-Obviamente culpa de los españoles no es. Cuando nos fuimos de allí, dejamos universidades, imprentas, monasterios, carreteras... Cosa que en el cono de arriba, en las colonias inglesas, no había nada de esto. Lo crearon ellos después.

-El imperio español fue generador y no depredador.

-Efectivamente. Desde el principio, ese imperio americano fue una parte que se extendía de España. Y siempre lo han tratado como tal. Isabel la Católica decía que los indios no eran esclavos, sino súbditos de Castilla como los de aquí. Si lo comparamos con el imperio francés, inglés y holandés, el contraste es evidente.

-Cortés y Pizarro se valen de los propios indios para hacer la Conquista.

-La Conquista la hicieron los indios. Cortés por sí solo no hubiera podido con el Imperio Azteca. Pero los aztecas tenían bajo su dominio tantos pueblos, que se unieron a Cortés para cargarse a los tiranos. Y hay que decir que con Cortés los indios estuvieron infinitamente mejor que con los aztecas, que entre otras cosas los sacrificaban y se los comían.

-¿El cine ha sido muy de fomentar la Leyenda Negra?

-El cine mayormente está en manos anglosajonas y ellos dan su versión. Los directores quieren sangre y espectáculo. Lo mismo es cuando tratan del Imperio Romano. Yo no los culparía. Pero evidentemente la imagen cinematográfica de España es negativa, sin duda alguna.

-¡Vaya mala prensa!

-Hay que superarlo. Somos españoles y debemos tener un poco de orgullo. Tenemos que enorgullecernos de una cosa bien hecha, que fue la Conquista.

-¿Bartolomé de las Casas nos hizo un flaco favor denunciando los abusos?

-Exageró. Lo que decía era verdad, pero lo exageró notablemente. Y luego más lo exageraron los que tradujeron su obra y la ilustraron con dibujos en Europa. Eso se extendió por toda Europa rápidamente. El español era por entonces era el imperialista y había que darle caña de propaganda.

-Describe a Colón como buscavidas, redomado embustero y gran enredador...

-Cuando no encontró oro, Colón pensó en esclavizar a los indios. No tenía moral ninguna. A Colón se le ha exaltado mucho, pero no en su época. Su engrandecimiento data de finales del siglo XIX cuando las grandes oleadas de inmigrantes italianos llegan a Nueva York y allí los desprecian. Entonces ellos reivindican que Colón era italiano.

-¿Colón murió creyendo que había llegado a Asia?

-Él sabía perfectamente que era un territorio nuevo. Pero sostuvo, por los contratos que tenía con los Reyes Católicos, que aquello era la especiería donde quería llegar.

-¿Era un mentiroso?

-Fue un embustero toda su vida, como todos sus contemporáneos más o menos.

-¿Y Rodrigo de Triana no fue el primero en avistar América?

-Colón siempre reivindicó que el primero que la vio fue él, que por la noche vio luces. Pero por la mañana el que cantó "tierra" fue un marinero que no se llamaba Rodrigo de Triana, pero que en la literatura del Descubrimiento se llama así, y al que Colón le negó la recompensa. Se la quedó él. Ahí se ve también la mezquindad del individuo.