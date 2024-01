"Mi mayor experiencia paranormal fue ver a un compañero de grabación levitando"

De sugerentes investigaciones sobre la Atlántida a las psicofonías –espeluznantes- de un pueblo abandonado en la provincia de Huelva. El productor y director de documentales Jesús Camacho domina el producto audiovisual desde el relato de lo enigmático y de lo histórico. Tomando de estos dos ámbitos el carisma de lo sobrecogedor. De lo que nos atrae. Las historias de Jesús Camacho inevitablemente despiertan la curiosidad, y sorprenden. Una breve muestra: el tráiler del documental “Atlantis: desenterrando la ciudad perdida”, con dirección de Cristina Rosado y la investigación del historiador y técnico en excavaciones Michael Martínez. Con Camacho conversamos acerca del siempre discutido origen de Tartessos o de sus experiencias grabando fenómenos paranormales en diferentes puntos de la geografía andaluza.

-Sin rodeos: ¿existió la Atlántida?

Queda raro que lo diga así, pero la respuesta es que no. Atlántida como tal, no. Platón se refiere a un lugar que está en el océano Atlántico, pero que no sabemos cómo se llamó. Desde mi punto de vista, y el de mi equipo, creo que el filósofo habla de Tartessos. Atlántida es un lugar donde se ubicó una capital comercial de la prehistoria, que hoy conocemos por el nombre de Valencia de la Concepción. Contando a su vez con una cultura que se extendió desde la cornisa atlántica de Portugal hasta el Mediterráneo, hasta Italia; y por el norte de África toda la cornisa atlántica, hasta Libia, con la frontera con Egipto.

-¿Dónde se originaría Tartessos?

Para nosotros y para muchos profesores, como José Luis Escacena, Tartessos era Sevilla. En mi criterio, también. Y creo que la cultura de Tartessos no comienza con la llegada de los fenicios a Sevilla, sino que es anterior.

-Usted señala que las columnas de Hércules no estaban situadas en el estrecho de Gibraltar.

El estrecho de Gibraltar lo descartamos por muchas cosas: primero, porque ya Avieno describe perfectamente el peñón de Gibraltar, y las columnas de Hércules las sitúa en un lugar llamado Gadir; segundo, porque el estrecho ha sido siempre navegable, y Platón dice que el estrecho de las columnas quedó impracticable; por último, porque había un estrecho muy cerca de Sevilla donde se han encontrado en un lado y otros yacimientos importantes de época calcolítica, prehistórica. Diferente es cuando vienen los romanos. A partir de entonces las columnas de Hércules sí se sitúan en el estrecho de Gibraltar. Pero la gran duda que nadie ha sabido aún responder es si estas columnas estaban, en época prehistórica, en el estrecho de Gibraltar. Nosotros sospechamos que no es así. Pensemos que en las zonas donde se hallaban hitos históricos importantes –como el de Hércules- se construía un templo. En Gibraltar, en ningún sitio, se ha descubierto un templo dedicado a Hércules. En Orippo, la actual Dos Hermanas, sí, y en Coria del Río nos encontramos con el templo fenicio.

-¿Qué es el Cerro de Santa Brígida y por qué su interés?

El Cerro de la Santa Brígida, en Camas, es un túmulo funerario. Hay gente que sabe que bajo el cerro hay algo. De hecho, el Instituto Alemán quiere hacer pruebas. Por otra parte, su importancia radica en que el Carambolo queda muy cerca y en que es un lugar dedicado a Santa Brígida, santa de origen céltico cuyo significado es “la que más brilla, la poderosa”. ¿Puede haber una mujer importante enterrada bajo el cerro? No es descartable. Además, del Cerro de Santa Brígida sale un paralelo que llega hasta donde nació la santa, en Irlanda.

-De la prehistoria a los fenómenos paranormales: el pueblo de los Cabezudos. ¿Qué sucede ahí?

El poblado de los Cabezudos, en Huelva, fue un poblado forestal. ¿Qué ocurre en aquel lugar? Empezó a hacerse famoso por la imagen tétrica del pueblo abandonado. Hasta allí hubo gente que se fue para hacer rituales… Hemos encontrado velas, animales degollados y sospechamos que se han realizado ouijas. Nosotros creemos que en aquel lugar ocurren fenómenos paranormales debido a esto, no a muertes u otros hechos. Aunque sí se sabe algo de la desaparición de dos niños. Me lo ha contado una mujer mayor hace una semana. Una mujer que vivió en el poblado. Ella, igualmente, no nos habló muy bien del cura que estuvo en el pueblo. En el poblado de los Cabezudos hemos escuchado llantos de niños y hemos visto sombras. Además, en la zona siempre hace un frío brutal. Ya sea verano o invierno. Un compañero nuestro nos ha contado que siempre que va se siente observado por alguien, y que escucha pasos y campanas.

-¿Cuál es la mayor experiencia terrorífica que ha vivido grabando sus documentales?

He vivido varias. La mayor en una casa situada en Palomares del Río. Construida por Aníbal González –el arquitecto de la plaza donde ahora nos encontramos-. En esta casa abandonada yo he llegado a ver, literal, a un compañero levitando. Como si alguien lo estuviera cogiendo del gorro de la sudadera. En esta casa sucedieron una serie de asesinatos. Destaca uno concreto, el del Chato. Después de este asesinato se incrementaron los fenómenos paranormales. Cada vez más fuertes. Cuando nuestro compañero, que se llama Pepe, dejó de levitar cayó al suelo. Desmayado. Lo tuvimos que sacar unos cuantos de la casa. Esta ha sido mi mayor experiencia: ver a este compañero de grabación levitando.

-¿Usted cree en los fantasmas?

Yo creo. Sí. Como una energía que se queda aquí entre nosotros. Hay muchos testimonios de gente a la que se le ha muerto familiares cuyas colonias de repente han olido, por ejemplo.

-En Andalucía se han dado multitud de episodios.

Muchísimos. En Málaga tenemos el cortijo Jurado, en Campanillas. Uno de los casos más fuertes. Cuentan que allí se hacían sesiones de espiritismo. El monasterio de Carmona, otro caso. Otro monasterio, el de Hornachuelos. Allí me inicié con el programa Cuarto Milenio. Aquello era una pasada. Fuimos a grabar tres días y escuchamos psicofonías, ventanas que se abrían y se cerraban, lamentos. Todo ello en mitad de la naturaleza.