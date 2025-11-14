Faustino Muñoz: "A los niños hay que inculcarles la cultura del agua y su respeto"

Faustino Muñoz Soria (1958, La Puebla de los Infantes) ha despachado durante décadas vinos y todo tipo de delicatessen en el emblemático Colmado Quílez de Las Ramblas y es una eminencia en un mundo tan poco transparente como el del líquido elemento. Las cientos de botellas de agua embotellada de todo el mundo que fue coleccionando lucen ahora en el Museo del Agua de su pueblo. También ha escrito el libro Aguas del mundo en colaboración con el prestigioso doctor Benito Oliver-Rodés.

–En el vocabulario lexical de la poesía lorquiana, el tercer sustantivo más usado es “agua”, por detrás de “luna” y “corazón”. ¿Qué le sugiere?

–Lorca era un enamorado de la vida y sin agua no hay vida, la vida es agua.

–¿La apertura del Museo del Agua en su pueblo natal, La Puebla de los Infantes, es un agradecimiento a la vida?

–Pues sí, estoy muy agradecido a la vida por el sitio y en el seno de la familia que me dejo. Es un pueblo encantador y de gente muy hospitalaria. Un pueblo de secano muy rico en agua y rodeado de encinas, chaparros, alcornoques y principalmente olivos centenarios de la variedad lechín. El Museo no podía estar en otro sitio que no fuese el lugar donde nací, crecí y tengo mis mejores recuerdos.

–Disfrutó allí hace poco de una jornada inolvidable, ¿qué tal fue?

–Fue un día encantador, lleno de recuerdos y emociones, que pude compartir con mi hija Macarena. Una gran sumiller, amante del vino y también del agua.

–La raíz es la raíz.

–Me siento muy afín con los paisanos que tuvimos que salir de nuestro pueblo querido para buscarnos un mejor porvenir en otros lugares del mundo. Recordamos nuestra tierra con añoranza y nostalgia, jamás renunciamos a nuestras raíces y a nuestras costumbres. Me sentí muy arropado.

–El agua estancada es insalubre. ¿Qué actividades programa el museo para que el agua fluya?

–Sobre todo realizar visitas con colegios para inculcarles esa cultura del agua y su respeto. También tenemos previsto realizar durante el años, varias jornadas gastronómicas donde lo más importante será el agua. También me gustaría realizar algún evento gastronómico con productos de la zona, donde el hilo conductor fuese el agua.

–¿De dónde nace su pasión por el agua embotellada?

–Mi curiosidad y respeto por el agua me viene desde muy pequeño en mi casa y en mi pueblo. Luego cuando me hice sumiller, me di cuenta que “el agua es agua, pero no todas las aguas son iguales” y mas tarde tuve la gran suerte de tener como amigo al doctor Benito Oliver-Rodés, muy buena persona y una institución en nuestro país dentro del mundo del agua.

"El agua de la red de abastecimiento de España está plenamente garantizada; aquí hay variedad de aguas y de calidad”

–¿Qué botella de las que ha donado es la de mayor valor material y cuál tiene un mayor valor sentimental para usted?

–Valor material Evian alta costura, que representa la figura de una reina, la reina de la nieve, sólo hay 99 botellas en el mundo y han sido subastadas con fines benéficos en eBay con un precio inicial de mil euros. ¿Valor sentimental? Hay una botella de cerámica donada por Jordi Oliver-Rodés, cuarta generación de los laboratorios que llevan su nombre y que pertenecía a su bisabuelo.

–¿Qué se valora en una cata de agua?

–En vista apreciaremos si el agua es transparente o brillante y la ausencia de partículas o no en suspensión o en el fondo. En nariz confirmaremos la ausencia de cualquier olor; lo ideal es que la sensación sea neutra. En boca se puede detectar la suavidad y la percepción de un agua delicada, la sensación de mayor o menor cantidad de sales disueltas, y en las aguas con gas se valorará su finura y la persistencia del gas carbónico en boca y el tamaño de la burbuja.

–España registra menos pluviometría que los países norteños, pero ¿quiere eso decir que tenemos peor agua?

–En España tenemos una gran variedad de terrenos y por lo tanto también de rocas que es lo que le da la personalidad al agua, esto quiere decir que también tenemos una gran variedad de aguas y de mucha calidad. Siempre que se encuentren dentro de la familia de las Aguas Minerales Naturales, no hay aguas buenas y malas, son aguas diferentes unas de otras. Hay un agua para cada momento y cada persona.

–El agua de nuestros grifos. Desmienta los mitos sobre su mejor o peor calidad.

–El agua de la red de abastecimiento de nuestro país está totalmente garantizada para el consumo humano, teniendo infinidad de controles y análisis diarios. Esto no excluye que a veces, dependiendo la ciudad y el grado de contaminación que el agua tenga en ese momento, le demos un tratamiento más brusco o más suave y en boca y en nariz deje mucho que desear.

–¿Es ya el agua el bien más cotizado del planeta?

–¡Claro! El 97,5% del agua del planeta es salada y el 2,5% agua dulce, de este 2,5% de agua dulce el 69,7% se encuentra en glaciares, el 30% en acuíferos, y el 0,3% en ríos y arroyos. Solo el 0,007% del agua está disponible para el consumo humano. Es un bien a tener muy en cuenta.

–¿Llegaremos a aprovechar en buena medida el agua del mar para consumo en algún momento?

–En España tenemos 765 plantas desaladoras. El problema es que el coste por metro cúbico se encarece mucho y el daño medioambiental muy alto, teniendo en cuenta que solo serviría para el consumo humano para épocas de sequía y no para la agricultura.

–¿Las culturas romana o musulmana de hace siglos respetaban y cuidaban el agua más que hoy lo hacemos?

–A todo lo abundante se le da poco valor. Es muy fácil abrir el grifo en nuestra casa y que salga toda el agua potable que queramos. En época romana el transporte de agua se hacía a trabes de grandes acueductos y la ingeniería era muy laboriosa. En época romana había mucha cultura de agua, sabiendo elegir qué tipo de agua y para que la querían utilizar.

–En un viaje a Galicia, recuerdo que un señor olía a óxido. Y resulta que en su localidad, Mondariz, hay un manantial de aguas ferruginosas. Somos agua…

–En un bebé el 75% es agua. En un adulto el 60% es agua. Pero seguro que este señor, no necesitaba agua para hidratarse, necesitaba agua para asearse...