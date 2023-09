Miguel Ríos: "El tiempo actual es un árido paisaje distópico"

La gran estrella del rock nacional Miguel Ríos (Granada, 1944) celebra este año el 40 aniversario de Rock & Ríos. Un disco que se grabó en marzo de 1982, en el Pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y que alcanzó el gran logro de ser uno de los trabajos más vendidos –aproximadamente un millón de copias– de la historia del rock nacional. Este año ha sacado un álbum con una recopilación de las 32 canciones que marcaron ese concierto y cuenta con colaboraciones de Amaral, Love of Lesbian o Vetusta Morla. Lejos de abandonar las carreteras, el artista ha decidido emprender un nuevo viaje para celebrar esta efeméride con "colegas" de varias generaciones. Una suerte de celebración del rock español. Para ello, hizo un repaso “sincero” de su estado físico y vocal y tomó conciencia de que este tipo de oportunidades se presentan una única vez en la vida. Una gira, que esta noche pasará por el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

–Se ha despedido en varias ocasiones de los escenarios, ¿se resiste a abandonar la vida nómada de los músicos?

–El escenario ejerce una fuerza magnética en los que los lo hemos usado como el sitio de mi recreo y, ya se sabe, como fuera de casa en ningún sitio.

–¿Y cómo decidió embarcarse en esta nueva aventura que es recuperar Rock & Ríos?

–Haciendo un repaso sincero de mi estado físico y vocal. Me pasé revista y entendí que era ahora o nunca. También tuve la idea de convertir la efeméride en una celebración del rock español, e invité a un montón de colegas de varias generaciones a la fiesta.

–Este trabajo cumple 40 años y sigue siendo considerado uno de los discos fundamentales del rock español. ¿Cómo valora el haber sido uno de los pioneros en hacer un directo potente y con calidad en nuestro país?

–En nuestro oficio aprovechar la oportunidad de hacer algo grande sucede pocas veces. Cuando vi el material que había generado en mis 20 años de carrera y la súper banda que había reunido, me decidí. Luego el momento socio político que atravesaba España lo convirtió en la banda sonora de aquel tiempo de cambio.

–¿Y la España que tenemos era la que proyectaban en sus letras y en sus sueños cuando proyectó este disco?

–Aquellas canciones, en general, fueron escritas en la búsqueda de la utopía, y el tiempo actual es un árido paisaje distópico. Pero siempre escribo para el alivio y la esperanza.

–¿Qué le han regalado todos estos años de trayectoria y que le han robado?

–Este es mi único y deseado oficio, así que todo lo perdido era en la búsqueda de mi esencia y todos los regalos que me han venido me han comprometido más con la idea de que ha merecido la pena. Estoy muy agradecido a la vida que mis mecenas me han dado.

–¿Escucha los nuevos géneros musicales?

–No los consumo, pero los respeto.

–No me refiero solo al reggaetón o al rap, sino al indie e incluso al nuevo rock. ¿Qué opinión le merecen?

–Claro que tengo un ojo y un oído puesto en lo que pasa, siempre estoy en modo aprendiz. Creo que el estado del rock fuera y dentro de nuestras fronteras es excelente, al margen de que en nuestro país no sea la música hegemónica, el nivel creativo de nuestras bandas es muy bueno.

–¿Ve, de algún modo, la conciencia social que marcó a su generación?

–Cada generación tiene su forma de expresar porqué y como lucha. Nuestra generación tuvo un espacio infinito para evolucionar desde el mundo del padre hasta la toma de conciencia de que éramos un nuevo grupo de poder. Antes los jóvenes no contaban. Ahora ya no soy joven, pero sigo luchando con la misma mentalidad. Pero la juventud tiene sus armas y las empleará.

–¿Y cuál es su secreto para no pasar de moda?

– No estarlo. No militar en esa creencia. Se puede ser influyente sin estar de moda.

–En su nuevo tour, ¿cómo ha seleccionado el repertorio?

–La nueva gira va de recrear el Rock&Ríos, así que no hay selección que no sea el set list de aquella gira del 82.

–Vino a Sevilla hace unos seis meses y ahora lo hace conquistando el Estadio más grande de la ciudad. ¿Qué le diría a los hijos del rock?

–Para no caer en triunfalismos, digamos que pretendo conquistar uno de los fondos del Estadio de La Cartuja. Hoy, como siempre, ¡les diré Bienvenidos!