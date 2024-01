“La música es abierta, hace tiempo que no me encierro en un estilo”

Si hay algo que define a Paco Candela es su autenticidad. Considerado por muchos "el cantaor del pueblo" ha estado nominado a los Grammy Latino. Sus seguidores, los candelistas, son más de 500.000 en redes sociales y ha tenido 50.000.000 de reproducciones en YouTube. Los conciertos son uno de los mejores medidores del éxito de un cantante y aquí también triunfa. La última gira ha tenido 120 paradas alrededor de toda España. Su último trabajo, Corazón de Plástico representa una evolución en su carrera, explorando diferentes estilos y emociones a través de una producción musical cuidadosamente elaborada.

–¿Cómo ha ido la gira después de dos años?

–Muy contentos con ella. Teníamos muchas ganas porque grabábamos los discos cada ocho o nueve meses, por lo que no daba tiempo a saborear los discos en el directo. Los músicos lo comentamos entre nosotros, estamos empezando ahora a saborear los temas después de caso dos años con Paseo por lo Eterno, que terminamos el pasado 23 de diciembre. Arrancamos el 27 de enero con la gira nueva de Corazón de Plástico.

–Cuelga el no hay billetes en todos los sitios donde va.

–Lo que más nos llama la atención es que en los conciertos tenemos gente de todas las edades. Los niños arrastran a los abuelos, los abuelos a los padres, y tenemos en primera fila a los niños con su gorra puesta. Haciendo afición.

–¿Qué se lleva de cada concierto?

–El calor y el respeto. Cuando empezamos la actuación, en el segundo y tercer tema está la responsabilidad porque hoy en día no es fácil gastarte el dinero para ir a ver un artista. No me subo nunca a un escenario diciendo: “Esto es pan comido”. Cuanto más alto estás, más responsabilidad tienes.

–Parte del éxito de Paco Candela está en que llega, que habla de cosas que le pueden pasar a cualquiera.

–Miro mucho las redes sociales y los mensajes que te deja la gente. En Corazón de Plástico, el nuevo disco, hay muchos temas recogidos de peticiones a través de las redes sociales. Por supuesto, también me apetecen esos temas porque al fina los tienes que hacer tuyos, vivirlos cuando los cantes para que al interpretarlos, el público vea lo que estás diciendo. Hay canciones dedicadas al Alzheimer, al autismo, las drogas, nuestras costumbres, etc.

–Todo con muchos estilos musicales.

–Hay sevillanas, rumbas, fandangos. Me gusta hacerlo muy variado para que la gente disfrute de los distintos cantes.

–¿Con cual está más cómodo?

–La verdad es que con todo lo que hago me siento cómodo. Cuando estoy en el estudio elijo los temas con muchísimo mimo y tacto para que a la hora del directo todos disfrutemos de los temas.

–En el disco Corazón de Plástico hay dos colaboraciones, Gonzalo Hermida y Miguel Ángel Márquez (de Antílopez) que en principio no tienen mucho que ver con Paco Candela.

–Esa es la música. Hace ya unos pocos de años que no me encierro en que mi estilo es este. La música es abierta. Cuando cogí los dos temas y les dije que me gustaba se quedaron un poco impresionados. Pensaban en qué le iba a hacer yo para hacerlos míos. Tengo mensajes de Gonzalo Hermida diciendo que le había dejado listo de papeles la interpretación que había hecho de su canción, que es la que da nombre al disco. La de Miguel Ángel de Antílopez es Deja, que ha sido el primer sencillo de adelanto de mi nuevo trabajo.

–¿Ha sorprendido a los autores?

–No es fácil sorprenderlos, pero me gusta que cuando ellos escuchan alguna de las composiciones que han hecho para mi digan qué alegría. Hermida me llegó a decir que ahora mismo paraba de cantar y me hacía un disco nuevo. Es que el tema es muy bonita.

–Corazón de Plástico también rompe esquemas con el primer videoclip de flamenco realizadocon Inteligencia Artificial.

–Es romper todos los esquemas. La oficina me dio esa idea y mandó una prueba para que les diera mi opinión. Cuando lo vi les dije que estaba chulísimo. Me ha encantado y parece que a la gente también. Es cierto que siempre estamos en la cuerda floja. Gustarle a todo el mundo es complicado o casi imposible. Pero bueno, ahí están los temas que salen.

–¿Qué caracterizan los temas de Paco Candela?

–Intento hacer los temas flamencos muy de aquí, de nuestra tierra, y yo creo que ese es el núcleo. Porque la música de aquí llega a todas partes.

–Tiene un gran éxito por toda España.

–El cariño, la gente canta mis temas en Valladolid, Toledo, Madrid, Barcelona... A mis conciertos viene mucha gente del campo, yo le canto a todo lo que puedo ponerle voz y música, lo hago. Afortunadamente, todo nuestro público es como si estuviéramos en casa.

–¿Pensaba que iba a tener el éxito que tiene?

–Llevo 31 años cantando, profesionalmente 10. Empecé cantando como todo el mundo en las bodas, bautizos, comuniones, fiestas de los pueblos. Creo que por aquí hay que empezar y no saltarse esos pasos.

–Tiene su sello propio

–Debes buscar tu propio estilo. Hay temas que se parecen a los anteriores, pero los haces tuyo. Yo he escuchado a Pepe Pinto, Mairena, Caracol, por eso mis cantes tiran mucho al flamenco. Vengo de ahí.

–Como ejemplo, los fandangos

–Los intento hacer mío, en este disco por ejemplo son por rumbas porque le dan otro sentido a este cante.