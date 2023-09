Abascal apoya a Feijóo ante la "amenaza de golpe" desde Moncloa y espera que sirva para asentar "la resistencia"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado su apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo porque, aunque mantiene "grandes diferencias" con el PP, cree que España vive un momento de "excepción democrática" y de "amenaza de golpe" desde Moncloa si finalmente Pedro Sánchez reedita su gobierno con apoyo de los independentistas.

Y aunque sabe que la investidura tiene pocas posibilidades de prosperar, espera que al menos "siente las bases de la resistencia" ante lo que se avecina.

Tras reunirse en el Congreso durante una hora y cuarto con Núñez Feijóo, Abascal ha afirmado en rueda de prensa que España se enfrenta a "una amenaza histórica a la Constitución y a la convivencia entre españoles". "Es una situación de excepción nacional y de excepción democrática", sostiene.

Puigdemont, "un chantajista"

Se refiere al hecho de que el PSOE vaya a negociar su continuidad con los partidos independentistas y que incluso esté dispuesto a llegar a acuerdos con Carles Puigdemont al que considera "un prófugo que no da la cara ante la justicia" y "un delincuente que ha cometido los peores delitos", ya que roba algo "inmaterial" como la unidad nacional y la convivencia entre españoles.

"Los españoles padecimos un golpe a la Constitución y a la unidad nacional en 2017 y tememos que ese golpe, si se logra la investidura de Pedro Sánchez, sea perpetrado desde Moncloa", ha afirmado.

Tampoco ha querido analizar en detalle las condiciones que Puigdemont ha anunciado para apoyar la investidura, y ha insistido en que el líder de Junts se comporta como "un chantajista" pidiendo que "la Constitución sea derogada y que la igualdad de los españoles sea pisoteada, planteando un indulto para una serie de personas que han cometido delitos muy graves".

Así las cosas, y en ese contexto de "amenaza histórica", ve "imprescindible" anteponer el interés de España por encima de cualquier consideración de partido, y por ello ha trasladado a Feijóo su intención de apoyarle en el debate de investidura de los próximos 26 y 27 de septiembre.

"Le he trasladado que Vox apoyará su investidura como alternativa al bochorno de ver a los partidos separatistas subastar la nación de forma impúdica", ha enfatizado.

"No toca" hablar de las diferencias entre PP y Vox

Abascal ha insistido en que hay "grandes diferencias" entre el PP y Vox, pero también reconoce que hay "una nueva etapa de entendimiento" que se ha plasmado en los acuerdos de gobierno en media docena de comunidades y decenas de ayuntamientos.

"En este momento esas diferencias no tocan porque el Gobierno de Pedro Sánchez, incluso en funciones, es capaz de avergonzar y de asustar y atemorizar a los españoles, como ha hecho en el día de ayer haciendo que la vicepresidenta (Yolanda Díaz) se reuniera con un prófugo de la justicia", ha reiterado.

Eso sí, Abascal reconoce que no son "incautos" y que saben que, conforme a las posiciones anunciadas por los distintos grupos parlamentarios, la investidura de Feijóo tiene pocas posibilidades de prosperar, pero al menos cree que "ayudará a preparar la resistencia al golpe que se prepara desde Moncloa".

En cuanto al intento de Nuñez Feijóo de intentar el apoyo del PSOE, no cree que sea un escenario realista pero, en todo caso, ha querido dejar claro que un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para evitar a los separatistas sería "el mal menor" y Vox no lo impediría: "Si esa posibilidad existiese, y entiendo que es muy difícil, Vox desde luego no sería un obstáculo".

Otra cosa es el plan del PP de incluir a Junts en su ronda de contactos, algo que le "preocupa", máxime cuando está convencido de que "la vía de Junts es imposible", y así se lo ha trasladado a Feijóo.