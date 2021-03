Bárcenas declara ante el tribunal de la caja B que Rajoy cobró sobresueldos

No obstante ha defendido no haber tributado por el impuesto de sociedades porque entendía que un partido, "en principio sin ánimo de lucro", estaba exento fiscalmente, como los sindicatos.

"Yo no lo consulto con mis superiores porque mi superior era Álvaro Lapuerta y no sé si él se lo consultó" al entonces secretario general Ángel Acebes, ha añadido.

Aunque entre esos cargos no ha situado a Esperanza Aguirre, sí ha vuelto a involucrarla en el cobro de donativos de empresarios, concretamente de 60.000 euros por parte de un constructor, como hizo al declarar recientemente en el caso Púnica. Una cantidad que, sin embargo, no se refleja en sus "papeles" porque se la entregaron a la expresidenta madrileña en mano ese mismo día, que no supo situar si fue en 2007 o 2008.

Ya lo dijo en la carta que envió a la Fiscalía prometiendo colaborar, y ahora también ha vuelto a mencionar desde ex secretarios generales del PP como María Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes o Javier Arenas; hasta ex ministros como Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato o Federico Trillo.

Su declaración se ha producido después de que la Sala descartase su petición de enfrentarse en un careo con el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien Bárcenas ha situado de nuevo entre los ex altos cargos que, según él, recibieron sobresueldos de la que ha llamado otra vez "contabilidad extracontable" del partido.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha vuelto a acusar a antiguos altos cargos como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal de recibir sobresueldos con dinero de la caja B, un sistema de retribución "complementaria", ha dicho, que partió del ex secretario general Francisco Álvarez Cascos.

Génova calla y Cospedal replica que miente

La dirección nacional del PP ha guardado silencio este lunes tras la declaración del ex tesorero Luis Bárcenas en el juicio sobre la presunta caja B del PP y ha recordado que el propio Pablo Casado ya dijo el pasado 16 de febrero, ante la plana mayor del partido, que no volverían a hablar de este tema, según han señalado a Europa Press fuentes de la formación. La ex ministra y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado por su parte que Bárcenas "vuelve a mentir" al acusarla de haber cobrado sobresueldos del partido y ha recordado que él ya fue condenado judicialmente por similares "difamaciones e injurias" contra ella. "Esta persona, en el seno de un procedimiento judicial, vuelve a mentir, como ha hecho una y mil veces a pesar de tener prohibido judicialmente hablar sobre mí", remarca Cospedal en un comunicado con el que sale al paso de las acusaciones del ex tesorero.