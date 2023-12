Calviño deja claro a Díaz que la reforma del desempleo incumbe a varios ministerios

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, ha dejado claro este viernes que la reforma del subsidio por desempleo "no es una cuestión" de los Ministerios de Economía o Trabajo, sino que "afecta muy directamente a Seguridad Social y a Hacienda".

"Por tanto, tenemos que coordinar los distintos puntos de vista para que sea la mejor reforma posible y a mí eso me parece normal", ha dicho la vicepresidenta al ser preguntada por el choque entre su Departamento y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a cuenta de esta reforma.

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Calviño ha subrayado que esta reforma del subsidio culmina las reformas laborales puestas en marcha en la anterior legislatura y confía en que pueda alcanzarse un acuerdo sobre la misma lo antes posible.

"Estamos todavía en ese trabajo y yo espero que lleguemos a un acuerdo y que se pueda adoptar cuanto antes", ha señalado al respecto.

Discrepancia

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reconocido este viernes que, en este momento, las posturas en el Gobierno sobre la reforma del subsidio por desempleo están "distantes", pero confía en llegar a un acuerdo con el PSOE, avisando de que no sería "tolerable" un "recorte".

Yolanda Díaz ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde se ha reunido con distintos colectivos de trabajadores y ha sido cuestionada por las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, que ha asegurado que la reforma del subsidio por desempleo "no es una cuestión" de los Ministerios de Economía o Trabajo, sino que "afecta muy directamente a Seguridad Social y a Hacienda".

Díaz ha admitido posiciones "distantes" y ha asegurado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social "no va a compartir un recorte de los derechos de los trabajadores".

Así, ha afirmado que la propuesta del Ministerio de Trabajo es la de a seguir "defendiendo a los trabajadores" y ha insistido en que no van "a compartir "ningún recorte".

Según ha indicado, el Servicio Público de Empleo tiene un superávit fiscal de 5.700 millones de euros y cree que no hay nada que "justifique un recorte a los trabajadores" y no sería, en estos momentos, "tolerable teniendo superávit".

Yolanda Díaz ha afirmado que ha negociado con la Comisión Europea esta reforma del subsidio y se debe "cumplir con ella". Según ha insistido, mantienen una "diferencia importante" en el modelo de protección social con el PSOE y ha mostrado su deseo de que finalmente puedan llegar a un acuerdo.

"La propuesta que ha hecho el Ministerio de Trabajo cumple con lo que hemos remitido a Europa", ha indicado. Según ha señalado, un gobierno de coalición progresista "no se puede plantear recortar los derechos de los trabajadores", ha subrayado.

Presupuesto

Por otro lado, la ministra y futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, se ha mostrado optimista en cuanto a la aprobación en las Cortes Generales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, que se espera para el primer trimestre del año.

"La complejidad que tenemos en el Parlamento en España la hay en muchos otros países europeos, pero esto ha sido una constante desde que llegamos al gobierno, en esta última legislatura", ha señalado la vicepresidenta.

Ha recordado que el Gobierno ha tenido que pactar en la pasada legislatura con muchos grupos políticos y aún así lograron sacar adelante doscientas "reformas importantísimas para el país", desde la reforma laboral, pensiones, ciencia, educación, formación profesional, telecomunicaciones o la audiovisual, entre otras.

"Hay una experiencia que nos permite ser optimistas. Seguiremos logrando acuerdos en el Parlamento, dialogando, escuchando, buscando ese punto de encuentro, y estoy convencida de que lograremos sacar adelante los Presupuestos", ha remarcado.

Ello pese a su inminente salida del Ejecutivo, tras su elección como próxima presidenta del BEI, el "brazo financiero" de la Unión Europea, como ella misma lo califica. Sobre su sucesor como responsable económico del Gobierno español, Calviño ha querido decir nada más que lo que haya dicho el presidente Pedro Sánchez.

No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, porque el presidente Sánchez "tiene un grupo de expertos y de profesionales alrededor que pueden perfectamente cubrir cualquier puesto del Consejo de Ministros.

Lo que le preocupa, según ha confesado, es que el Partido Popular no termina de tener a nadie en el ámbito económico que pueda ser un interlocutor con el Gobierno, lo que supone "una carencia", según la vicepresidenta.

"A mí no me pregunta Juan Bravo, y en el Senado cada vez me pregunta una persona distinta. Así llevo cinco años y medio. Es decir, que yo sí veo ahí una carencia y una falta de interlocución y una falta de programa alternativo", ha señalado Calviño.

Pero en el caso del próximo ministro o ministra de Economía, Calviño se ha mostrado "segura" de que será una magnífica persona y que dará continuidad a la política económica que ha seguido el Ejecutivo de Pedro Sánchez estos años, porque "es exitosa, funciona y hay que continuar en la misma línea".

"Yo me voy con una sensación positiva de orgullo y del trabajo bien hecho y, por supuesto, seguiré siempre apoyando a quien tenga esta responsabilidad de política económica porque es fundamental", ha concluido.