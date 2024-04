Feijóo: "Pedro Sánchez le ha tomado el pelo a 48 millones de españoles"

Alberto Núñez Feijóo se dio casi tres horas de margen desde la comparecencia de Pedro Sánchez para valorar la decisión de quedarse en el cargo tomada por el presidente del Gobierno. El líder del Partido Popular cargó contra el "ridículo" protagonizado por el jefe del Ejecutivo y pidió disculpas a los españoles por "arrastrar al país en este camino y por no estar Sánchez a la altura de España".

Feijóo arrancó su intervención asegurando que "por encima de cualquier valoración de la intervención del presidente del Gobierno, debemos tener claro, se extienda lo que se extienda su mandato, que todo esto que vivimos no es más que un epílogo de un pasado que vamos a superar. De que el presidente haga el ridículo no tengo nada que decir, pero que arrastra al país en ese camino. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso pido disculpas por parte de la política".

El jefe de la oposición hizo hincapié en que "he vivido esto con perplejidad aunque la capacidad de asombro se ha disminuido. Estos cinco días han sido una semana más de varios años de bochorno. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a actuaciones políticas que no habíamos vivido. En esta legislatura sólo ha ha habido retrocesos en materia de igualdad ante la ley para que el presidente mantenga su estatus. Cesiones a minorías independentistas, escándalos de corrupción, al propósito de partir en dos a la sociedad española. De su derrota electoral hemos pasado a un auténtico esperpento".

Feijóo se dirigió a "una España indignada", con la que "comparto que le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles descansando cinco días por estrategia electoral o judicial o ambas. Dije este fin de semana que no habría épica en la marcha ni heroicidad en sus resistencia y lo mantengo. Ha preferido huir hacia adelante. Ha mandado reflexionar al pueblo pero no le ha dado la palabra. En lugar de dar explicaciones le exige rendición de cuentas a los demás".

"Lo ocurrido ha generado chanza pero no es cómico, sino trágico porque ser imprevisible no es un atributo de un dirigente", prosiguió. "Su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. La reflexión de Sánchez concluye en que no acepta la discrepancia. Y detrás de toda su escenificación está ser aún más presidente a costa de aún menos democracia: no quiere oposición, ni medios, sólo se quiere a sí mismo. Sólo le ha movido el miedo y ha sido capaz de usar su intimidad por ganar tiempo. Ha llegado a utilizar la figura de Su Majestad El Rey como actor secundario en su última película. No se ha atrevido a explicar las dudas más vigentes, sus problemas se acrecientan. No ha asumido sus responsabilidades, sólo las sacude y se agarra a la derecha y la ultraderecha, pero su proyecto se agotó, todo es agonía. España necesita un tiempo nuevo y no lo encuentra en el pasado. Pretende colar por detrás un cambio de régimen en esta obra de teatro, quiere que los españoles dimitamos de la democracia y no lo vamos a hacer. No vamos a volver a los dos bandos, no lograrán la impunidad en una nación que hace 46 años decidió libremente que nadie es más que nadie por muy presidente que se sea".

"¿Qué ha habido hoy?", se pregunta el jefe de la oposición, "realmente las amenazas de un presidente acorralado, ha intentado cohesionar a los suyos con tal de dividir a España en dos. Es lamentable. Nos quieren en un bloque al que no pertenecemos y nunca estaremos. Pone el foco en los demás para que apartemos la vista de lo que no quiere que veamos. Pero es demasiado burdo y la sociedad no se dejará engañar. Que el señor Sánchez sepa que después de teatro su realidad no ha cambiado. Quien amenaza a la democracia española es quien trata de imponer un poder sin límites".

"¿O es que la oposición no salen de las urnas? ¿O es que las libertades no están en el pacto constitucional y en el derecho europeo?", continuó. "Que los jueces y los medios actúen con libertad no es una anomalía democrática. Sánchez no puede soportar nada que no sea que le den la razón por eso esta simulación es que todo se supedita a su vanidad, necesita que lo aclamen pero no sucederá. No es ésa la nación que los españoles hemos construido".

Finalizó su intervención Feijóo diciendo que "sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas. Sé que no va a dimitir, a las pruebas me remito, y adelanto que no voy a presentar una moción de censura porque ha comprado el apoyo de todos sus socios. La movilización social que esgrime para continuar en el poder no ha tenido lugar. Donde buscaba respeto, ha encontrado burla. Ni será su última ocurrencia ni la más brillante. Seguirá con su agonía pero llegará el momento en que tendrá que escuchar a la mayoría de los españoles. Y podremos decir que hoy ha perdido una fantástica oportunidad para marcharse. Ha escogido el camino más indigno. Lo que buscaba era polarización, victimización y no dar explicaciones".