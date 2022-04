Feijóo marca distancias con Vox e irá a la investidura de Mañueco si su agenda se lo permite

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este martes que acudirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León si su agenda "lo permite" pero ha añadido que en este momento desconoce la fecha en la que se producirá.

Tras asegurar que "respeta" a los dirigentes políticos de España, entre ellos Santiago Abascal, ha admitido que su objetivo es "conseguir muchos votantes" que dejaron el PP y han elegido "la papeleta de Vox".

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha destacado que no estará "mirando de reojo" a otros partidos porque el PP tiene vocación de mayoría. En este punto, ha rechazado la "política bisagra" y ha reivindicado la "política mayúscula de Estado".

Sobre Castilla y León, Feijóo ha subrayado que lo que él sabe hasta ahora es que hay "un acuerdo" de PP y Vox, que "se ha firmado y que el presidente Mañueco lo ha cumplido". "A partir de ahí, le corresponderá a los socios de la coalición cumplir el acuerdo que previamente, de forma solemne y por escrito, se ha firmado ya hace semanas", ha apostillado.

UNA POLÍTICA "CON MAYÚSCULAS"

Al ser preguntado expresamente por las informaciones que apuntan a que no asistirá para evitar la foto con el líder de Vox, Santiago Abascal, ha señalado que no ha visto "esa referencia de prensa" y ha añadido que él ya ha explicado en el Congreso del PP de Sevilla qué quiere para su partido.

"Nosotros no vamos a estar mirando de reojo a otros partidos porque tenemos vocación de mayoría. Hay gente que considera que soy un iluso al hablar de que el PP puede sacar mayorías", ha enfatizado, para añadir que él "sigue creyendo en la fortaleza del centroderecha español y en la fortaleza de la política con mayúsculas".

En este sentido, ha asegurado que no le gusta "la política bisagra" y "táctica" de ver cuántos diputados se pueden sumar para no dejar gobernar al que gana. "No me gusta estar viendo cómo puedo yo sumar y si sumo con éste, consigo dos escaños más y entonces llego a ser presidente aunque pierda las elecciones. Para esto ya tenemos la política actual", ha exclamado.

Feijóo ha resaltado que él no ha dado el salto a la política nacional para "insistir y persistir en errores de la política de la última década en España". "Voy a intentar volver a una política con mayúsculas, una política de Estado, a un partido de Estado, a un partido que ha hecho una política económica y sobre todo un partido que confía en los grandes partidos que han hecho la democracia española, la transición española", ha declarado, para asegurar que esos partidos "saben gestionar" y tienen "experiencias de gobierno".

El presidente de la Xunta de Galicia ha dicho que tiene "todo el respeto" a los dirigentes políticos de España y, "por lo tanto, también al señor Abascal". Eso sí, ha añadido que también tiene "todo el interés en conseguir muchos votantes que han abandonado la casa del PP y han votado la papeleta de Vox". "Esos son los que me importan. Y esos no solamente quiero hacerme fotografía con ellos sino que lo que quiero es su voto y se lo voy a pedir", ha manifestado.

MANTENER RESPETO, AUNQUE ESTÉN "EN LAS ANTIPODAS"

Al ser preguntado si sigue pensando que Vox es un partido de extrema derecha como afirmaba en 2019, Feijóo ha afirmado que los planteamientos con los que nació ese partido "se calificaban por ellos mismos" y cree que no deben "volver a calificarlos".

Dicho esto, ha señalado que va a intentar "mantener respeto" hacia cualquier partido político, a pesar de que "estén en las antípodas" de lo que él piensa, como ocurre por ejemplo con Bildu o ERC. "Para la tensión, el insulto y la descalificación no me voy a apuntar porque me he comprometido a no participar en eso", ha apostillado.

"No voy a calificar a los partidos políticos. Cada uno se califica por sus propios contenidos, perspectivas y posicionamientos", ha dicho, para subrayar que el PP es un partido "europeísta", algo que "no es Vox".

EL PP, "EL PARTIDO DE LA UNIDAD DE ESPAÑA"

Es más, Feijóo ha asegurado que el PP es "esencialmente el partido de España" y de "la unidad de España" y ha recalcado que la han defendido "antes de que Vox existiera". Además, ha recordado que participaron en la redacción de la Constitución española, que van a desarrollar y hacer cumplir.

En este sentido, ha recordado que la Carta Magna también señala que España tiene un Estado de las autonomías y tampoco Vox "plantea esto con mucho interés y con mucho énfasis". "Esas son cuestiones que nos separan mucho", ha enfatizado.

Feijóo ha señalado el PP es un partido "europeísta" y "autonomista" y Vox "no lo es", por lo que tienen "concepciones políticas muy distintas", pero ha reiterado que él va intentar "no caer en el error" de "descalificaciones" hacia otros partidos.

DEFIENDE EL "BILINGÜÍSMO CORDIAL"

Como ya hizo en el XX Congreso del PP celebrado en Sevilla, el presidente de la Xunta ha defendido un "bilingüismo cordial" basado en el mismo conocimiento de dos lenguas y en la libertad de la persona que las habla de utilizarlas con cordialidad.

Al ser preguntado si la inmersión lingüística que está en vigor en Cataluña encaja o no en ese concepto de bilingüísmo cordial, Feijóo ha asegurado que "no encaje" porque la "inmersión nunca es cordial" sino que es "obligatoria". "Los políticos obligan a la gente a hablar una lengua. Eso no es cordialidad, eso es imposición", ha reiterado.

A su entender, la "cordialidad de las lenguas es poder hablarlas con la facilidad y la libertad de la persona que la utiliza". Así, ha señalado que para que haya bilingüismo cordial hay que conocer las dos lenguas "con igual intensidad" y, automáticamente, entra ahí la "libertad de la gente para utilizarlas". En Galicia, ha proseguido, el 50% de las clases son en castellano y el 50% en gallego y cada vez tienen "más asignaturas en inglés".