Feijóo mantiene la puerta abierta a Casado: "Me dijo que descarta volver a la política activa"

El presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, en la charla que mantuvo este lunes con Pablo Casado en la sede nacional del partido, le trasladó que tiene la "puerta abierta" por si más adelante quiere volver. Sin embargo, ha revelado que le dijo que "descarta volver otra vez a la política activa".

Casado formalizó este lunes la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados como ya él mismo anunció que haría en el cónclave celebrado este fin de semana en Sevilla, donde además desveló que el dirigente gallego le había ofrecido trabajar con él.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha asegurado que ambos han hablado "un par de veces" este último mes. "Ayer hablamos más de una hora en el despacho de Génova. Quedamos los dos en el despacho y me enseñó las instalaciones en la planta séptima y volvimos a hablar", ha explicado.

Al ser preguntado si ofreció a Casado desempeñar algún cometido en la nueva etapa del PP, Feijóo ha admitido que le ha dicho que si a Casado "le apetece permanecer en política de forma directa o indirecta", él "está dispuesto" a que el hasta ahora presidente del partido le "traslade cuál es su interés y dónde cree que puede ser más útil".

"Me ha dicho que descartaba en este momento esa posibilidad y le mantuve la puerta abierta porque, primero ha sido presidente de mi partido y, por tanto, ha sido mi presidente durante cuatro años; y segundo, tiene vocación política", ha subrayado.

TENDRÁ "UN HUECO" SI LO CONSIDERA

Por eso, ha reiterado su ofrecimiento de que Casado pueda tener un hueco en el PP. "Si le apetece, si quiere y si dentro de unos meses o dentro de un tiempo se considera otra vez motivado por la gestión de las cosas públicas, mientras yo sea presidente del PP tendrá un hueco en el partido en el caso de que así lo considere oportuno", ha señalado.

De momento, Feijóo ha indicado que Casado lo que le trasladó este lunes en su charla en la séptima planta de Génova -donde se ubica el despacho del presidente del partido- es que "descarta volver otra vez a la política activa".

Este mismo lunes, el hasta ahora presidente del PP presentó la renuncia a su escaño en el Congreso. Con su marcha, entrará ahora en el Congreso el siguiente en la lista del PP de Madrid: Percival Manglano, que iba en el puesto número 12 de la candidatura en las elecciones de noviembre de 2019.

DIMITIRÁ DE LA XUNTA EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Feijóo compatibilizará en las próximas semanas su cargo de líder del PP con la Presidencia de la Xunta de Galicia. En la misma entrevista en Onda Cero ha asegurado que dimitirá como presidente autonómico en "las próximas semanas" y se producirá una "transición muy rápida" en Galicia.

Además, ha confesado que "no descarta" ser senador por la comunidad autónoma, si bien ha indicado que "ya es presidente de los grupos simplemente por ser presidente del PP". "Y en ese contexto decidiré si me incorporo a la Cámara Alta o no", ha apostillado.