El Gobierno vuelve a exigir a Feijóo que acuda a la Moncloa y el PP lo ve una "mera táctica"

La reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo sigue en el aire. El Gobierno insistió este lunes en su petición al PP para que acepte alguna de las fechas propuestas para celebrar la cita y recordó que ya van venciendo las opciones ofrecidas a Génova, donde expresaron que han pedido concreción sobre la agenda a tratar –y poder incluir temas en la misma– y manifestaron que la falta de respuesta sobre el orden del día evidencia que la convocatoria sólo es “tactica”.

Según indicaron fuentes gubernamentales, en Moncloa todavía esperan que el PP acepte y se lleve a cabo el encuentro, aunque subrayan que la pelota está en el tejado del primer partido de la oposición y que depende de Feijóo que la reunión se termine llevando a cabo.

Hace dos semanas Sánchez señaló que tenía la intención de reunirse con Feijóo antes de que finalice el año y avanzó que quería proponerle tres acuerdos: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años caducado, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' del texto y el nuevo modelo de financiación autonómica.

Desde el PP afearon enterarse por los medios de comunicación del orden del día de la reunión y han requerido que se les traslade por escrito, para poder incorporar otros temas a la reunión, una petición que el Gobierno no ha aceptado por el momento. En Moncloa señalan que Feijóo puede plantear en esa reunión las cuestiones que estime oportunas.

Hace justo una semana, el pasado lunes, el Gabinete del presidente del Gobierno se puso en contacto con el de Feijóo y le propuso tres fechas para celebrar esa reunión, dos antes de Navidad y una antes de fin de año.

La primera de esas fechas era este lunes 18 de diciembre y por tanto, desde el Gobierno advierten a los populares de que las fechas propuestas van pasando y no entienden que el PP no conteste y todavía no haya aceptado la reunión.

En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le recordó este lunes al líder popular que "tiene la obligación de acudir a la convocatoria del presidente Pedro Sánchez".

"Feijóo tiene que asumir su rol institucional como jefe de la oposición. Cuando te llama el presidente legítimo, igual que si es un alcalde o un presidente autonómico, el jefe de la oposición tiene la obligación de acudir y no buscar excusas", señaló.

"Lamento que la reunión no haya ocurrido hoy y espero que sea pronto", afirmó el ministro en declaraciones a los medios pronunciadas en el acto de toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.

"Lo demás son excusas que no se cree ni siquiera quien las da", dijo también

Torres, que ha recordado la necesidad de pactos sobre el sistema financiación autonómica o el CGPJ.

"No terminan de asumir lo que ha ocurrido en las últimas semanas y meses, pero ya se ha iniciado una legislatura y hay un Gobierno legítimo que camina. Yo también he estado en la oposición tras haber sido el mío el partido más votado, y he ejercido la oposición como ahora tiene que hacer Feijóo", añadió.

Un “mera táctica” para el PP

Desde el PP, su portavoz, Borja Sémper, acusó este lunes a Sánchez de utilizar la posible reunión con Núñez Feijóo como "mera táctica" para "enredar" con la fecha de la misma, pero le ha advertido de que no van a "picar este anzuelo".

Dicho esto, ha exigido de nuevo conocer el orden del día de ese posible encuentro por escrito para que el PP pueda añadir los asuntos que quiere tratar.

Así se ha pronunciado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP una semana después del contacto que mantuvieron los gabinetes de ambos para hablar de esa entrevista, fecha desde la que no ha habido "comunicación" desde entonces y que solo fue para ofrecer fechas y "no contenido", según ha revelado.

Al ser preguntado si cree posible que se puede producir ese encuentro antes de que acabe el año o sería más bien en enero, Sémper afirmó que es "vergüenza" y una "descortesía institucional" que el presidente del Gobierno anuncie a través de los medios de comunicación que se quiere reunir con el presidente del PP.

Además, dijo que es "profundamente lamentable y poco profesional" que el gabinete de Sánchez se ponga en contacto con el gabinete del presidente Feijóo "proponiéndole fechas" para ese encuentro (el 18, 22 o 29 de diciembre) y "no hablando de contenido de las materias sobre las que quiere hablar".

Sémper señaló que el PP es "un partido institucional" que aboga por "el entendimiento y el diálogo" y no rechaza sentarse a hablar con el jefe del Ejecutivo, pero exige "rigor, seriedad y orden". "Al señor Sánchez no le estamos pidiendo ni una amnistía, ni indultar a terroristas, ni le estamos pidiendo lo que le pide Junts. Le estamos pidiendo una orden del día, saber de qué quiere hablar el presidente del Gobierno", proclamó.

Según el dirigente del PP, es "razonable" que la persona que te pide una reunión "además de ofrecerte fechas", te diga "de qué quiere hablar". Y Moncloa, abundó, solo ha ofrecido fechas pero "no contenido" en ese contacto entre gabinete del pasado lunes, algo que considera "poco profesional" y "poco serio".

"Esto me lleva a una conclusión y es que esta petición de reunión es mera táctica. Hoy la política en España se ha convertido, y el máximo exponente es el señor Sánchez, en pura táctica. Nada de contenido", aseveró, para añadir que busca tener a "todos enredados en torno a si reunión sí" o "reunión no" pero "no para hablar del contenido" de la misma.

Según dijo, esta "táctica torticera" se utiliza la misma semana en la que "van a pasar cosas muy graves en el Congreso". "Y Pedro Sánchez nos quiere enredados hablando sobre si reunión sí, reunión no. Nosotros no vamos a picar este anzuelo", enfatizado.

El portavoz del PP ha afirmado que "lo importante no es tanto la fecha" sino de qué se va a hablar en ese encuentro. "No sabemos de qué quiere hablar el presidente del Gobierno con el líder de la oposición, más allá de manifestaciones en prensa", ha dicho.

Tras recriminar al Gobierno que actúe con "esta frivolidad" y "falta de rigor" para "enredar a todos en su estrategia", Sémper no quiso entrar en detalle en los temas que quiere llevar el PP a esa reunión alegando que se lo trasladarán al gabinete de Sánchez

Al ser preguntado por qué el PP mantiene abierta la puerta a ir a esa reunión si cree que Sánchez solo busca una "foto" y es "mera táctica", Sémper señaló que el PP es una formación "institucional con vocación de dar respuesta a los problemas que tienen el conjunto de los españoles".

"No vamos a renunciar a ningún espacio para poder manifestar nuestras propuestas y nuestras respuestas a los problemas que tiene España", dijo, para agregar que lo harán en las instituciones y "cara a cara" en ese tipo de reuniones.

Sémper resaltó que España "no está para bromas, no está para juegos partidistas ni para este navajeo a corto plazo estratégico y táctico" y confesó que alguien le decía en "broma que "a lo mejor" tienen que convocar la reunión en Ginebra y "así le interesa más al señor Sánchez".

Asimismo, Sémper señaló que el jueves Sánchez se reunirá con Aragonés "para rendirle pleitesía" y hacerlo luego con Carles Puigdemont "fuera de España", por lo que habrá que esperar a ver la agenda que le marcan "unos y otros". "No hablamos de resistir una legislatura. Sánchez tiene que resistir cada día cediendo lo que sea, como ya ha quedado acreditado y demostrado", ha resaltado.

Fuentes del PP se han mostrado convencidas de que esa reunión con Aragonés se producirá con un orden del día cerrado y han pedido a Moncloa "un mínimo de dignidad" si quieren un encuentro con Feijóo, algo que, los 'populares' cuestionan después de llevar días sacando a todos los ministros para atacar al jefe de la oposición.