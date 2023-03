El Gobierno se volcará en atacar la ambigüedad del PP y su cercanía a Vox en la moción de censura

El Gobierno se volcará durante el debate de la moción de censura de Vox en atacar la ambigüedad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su aproximación a la extrema derecha al pasar de votar en contra de la presentada en 2020 a abstenerse en esta ocasión.

La moción, que se debatirá los días 21 y 22 en el Congreso, es considerada por el Gobierno como un instrumento constitucional y, por tanto, según dijo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, le concede la máxima importancia.

La prioridad ante esa iniciativa dijo que será contrastar los dos modelos de país que representan, por un lado el Ejecutivo actual, y, por otro, "la extrema derecha cada vez más apoyada por la derecha (PP), que en esta ocasión no se va a atrever a rechazarla como ocurrió antes con el señor Casado".

"Es un momento importante para contraponer modelos", reiteró antes de insistir en la "ambigüedad" de Feijóo no sólo en este asunto, sino en otros como el debate sobre la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno y que criticó el líder del PP.

Por ello, Rodríguez lamentó que a Feijóo (que no prevé acudir al debate de la moción en el Congreso) "le cueste tanto dar un no a Abascal y le sea sencillo dar un no a los pensionistas".

"Claro que es relevante que el principal partido de la oposición crea que ya no está tan lejos de la extrema derecha como para en lugar de rechazar la moción de censura, vaya a abstenerse", añadió.

A renglón seguido afirmó que en ningún país del entorno de España hay dirigentes de la derecha moderada que se atrevan a abstenerse ante los planteamientos de la extrema derecha. "En España sí lo tenemos. Se llama Feijóo", apostilló.

Respecto a los detalles de la intervención por parte del Gobierno en el debate de la moción que cuenta con Ramón Tamames como candidato a presidente, señaló que se irá perfilando en los próximos días, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que tomará la palabra Pedro Sánchez.

Ante la posibilidad de que intervengan también otros ministros, y entre ellos la vicepresidenta Yolanda Díaz, la portavoz del Gobierno insistió en que los pormenores se decidirán "en su momento".

Fuentes del Ejecutivo no descartaron esa posibilidad e insistieron en que aún está pendiente de concretarse el formato de las intervenciones por parte del Gobierno.

Lo que sí está ya decidido es que al comenzar el debate de la moción el martes, el Consejo de Ministros que se debería celebrar ese día se adelantará al lunes, jornada festiva en Madrid.

El candidato a la Presidencia del Gobierno Ramón Tamames y el presidente de Vox, Santiago Abascal, explicarán mañana en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados los motivos y los objetivos de la moción de censura contra Pedro Sánchez, que se debatirá los próximos 21 y 22 de marzo.

Así lo anunció el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, quien destacó que Tamames y Abascal, que comparecerán ante los medios a las 11:00 en la sala de prensa de la Cámara baja, están de acuerdo en el propósito de la moción, que es poner de manifiesto la necesidad de disolver las Cortes Generales y convocar inmediatamente elecciones.

"El propósito es que alguien que no es de Vox, que no concuerda en muchas cosas con Vox, sí concuerda en una cosa: en que este Gobierno es un desastre y que hace daño a España", recalcó.