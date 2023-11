El PNV comunica a Iñigo Urkullu que no repetirá como lehendakari

El PNV ha comunicado a Iñigo Urkullu que no repetirá como candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas al considerar que era necesario "apostar por un cambio de ciclo", según ha adelantado este viernes El Correo.

Por su parte, la dirección de la formación jeltzale no ha desmentido ni confirmado esta información, y ha asegurado que todavía no ha iniciado su proceso electoral interno para designar candidaturas. El Correo asegura que la cúpula del PNV mantuvo ayer una conversación con Urkullu en la que le trasladó sus conclusiones sobre la necesidad de apostar por "un cambio de ciclo" en un momento en el que la competencia de EH Bildu en Euskadi y Madrid "amenaza" la hegemonía de los jeltzales.

Por su parte el EBB, la ejecutiva jeltzale no ha desmentido ni confirmado la información, y se ha limitado a explicar, en un comunicado, que "no ha dado inicio aún al proceso para la configuración de las candidaturas con que el PNV concurrirá a las próximas elecciones Vascas". En este sentido, ha asegurado que "está previsto que la Ejecutiva nacional jeltzale aborde este asunto" en la reunión que celebrará el próximo lunes, 27 de noviembre. "Hasta entonces, el EBB no entrará a valorar informaciones periodísticas", ha asegurado, para precisar que "informará oportuna y puntualmente del inicio del citado proceso" en su momento.