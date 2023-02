Rechazan la propuesta de Podemos de otorgar la nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1976

El PSOE se desmarcó este martes de la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para conceder la nacionalidad española, bajo la modalidad de carta de naturaleza, a los saharauis nacidos hasta que este territorio estuvo bajo soberanía española en 1976.

Pese a la petición expresa de los morados de que la respaldaran para resolver el "agravio" del que fueron víctimas, los socialistas alegaron cuestiones de carácter jurídico y técnico: "Compartimos la meta, que es acabar con el agravio" del que son objeto los saharauis con respecto a "otras comunidades históricas", "pero no compartimos el diseño", resumió el portavoz de los socialistas, Sergio Gutiérrez, durante el debate en el pleno del Congreso de los Diputados.

Según el PSOE, el debate no es sobre el proceso de descolonización ni "un termómetro sobre quién apoya más o menos la causa saharaui". "Debemos proceder a equiparar los procedimientos y no a crear procesos diferentes, ex novo y exprés para circunstancias similares", esgrimió Gutiérrez, tras recordar que Guinea Ecuatorial también fue provincia española hasta su independencia en 1968 y sin mencionar a Marruecos en su intervención.

El portavoz socialista justificó el rechazo de su grupo a la propuesta formulada por su socio de coalición esgrimiendo que el procedimiento para la concesión de la ciudadanía a personas de antiguas colonias es el de "residencia abreviada de dos años".

"No es un capricho", subrayó, remitiéndose a dictámenes del Consejo de Estado y a cuatro sentencias del Tribunal Supremo, entre otros. Todas ellas, según el portavoz socialista, estipulan que el Sáhara nunca fue territorio español a efectos de concesión de la nacionalidad.