Sánchez afirma que "estudiará" el envío de aviones a Ucrania junto a los aliados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que España estudiará la petición "legítima" de ayuda aérea de Ucrania de acuerdo a las capacidades militares de las que dispone el Ministerio de Defensa y en coordinación con los países aliados y dentro de la Unión Europea. Las declaraciones de Sánchez volvieron a dar pie a Unidas Podemos, el socio de coalición, a diferenciarse de la gestión del ala socialista del Gobierno, cuya ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aprovechó para criticar que España contribuya a elevar la escalada bélica en Ucrania.

Sánchez afirmó que la intención en relación al envío de aviones a Ucrania es "estudiarlo" pero añadió que aún no hay "una decisión tomada porque eso tiene que hacerse en el ámbito más europeo y de los aliados", dijo en sendas entrevistas ofrecidas a RTVE, RNE y la Ser, que fueron difundidas este jueves y grabadas una día antes durante su visita a Kiev en las que subrayó la voluntad "inequívoca" de España de ayudar a Ucrania.

El presidente explicará en el Congreso los detalles del traslado de los diez tanques

Incidió Sánchez en que habrá que analizar en primer lugar las posibilidades de las Fuerzas Armadas y después coordinarse con el resto de países que, como España, están del lado del país agredido. Sánchez precisó que la decisión ya tomada de enviar diez tanques Leopard "no tiene por qué" acelerar la posibilidad de prestar también un apoyo aéreo. Esa ayuda está "en función de las necesidades estratégicas que en un momento tan particularmente difícil como está atravesando ahora mismo Ucrania solicite, en este caso, a los aliados o también a los Estados miembro de la UE", dijo.

La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, opinó sobre la materia que haber contribuido a la escalada bélica en Ucrania ha sido un error porque no ha ayudado en nada a ese país y, en lugar de acercarnos a una solución, "estamos más cerca de un enfrentamiento militar entre potencias militares". Así lo señaló en la localidad madrileña de Getafe en el primer aniversario de la guerra.

"Esta guerra sólo va a terminar con una negociación para lograr un alto al fuego o con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares. Y lamento muchísimo decir que estamos más cerca del segundo escenario", ha sentenciado la también secretaria general de Podemos.

Belarra añadió: "Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo, después que sí, que había que mandar misiles antiaéreos; después íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas... ¿Que es lo siguiente? ¿Mandar soldados a Ucrania?".

El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, consideró que "no es razonable" que el Gobierno no comparta su posición sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia con el resto de partidos que integran el Congreso de los Diputados. En declaraciones a los medios tras una visita a Pontevedra, Sémper lamentó que en una "materia extraordinariamente relevante" para el país, como es la política exterior, el presidente del Gobierno no ofrezca explicaciones sobre la postura de España.

"Nos llama la atención que el presidente comparezca en el Parlamento ucraniano y no en el Congreso de los Diputados", defendió el dirigente popular antes de aclarar que en esto caso cualquier muestra de solidaridad con Ucrania "es bienvenida" y compartida por el PP.

Pero para el responsable de campaña de los populares esta posición de Sánchez es una cuestión "sensible", ya que a su juicio "compromete" a las Fuerzas Armadas españolas y al propio país con el traslado de material militar a una de las partes en conflicto.

Sánchez afirmó sin embargo en una entrevista que informará en el Congreso de los Diputados sobre el envío de carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania y sobre la contribución española a este país, que ha recibido el reconocimiento por parte de la sociedad ucraniana y de la que se siente, afirmó, orgulloso.