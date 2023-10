Sánchez por fin habla de amnistía pero se desmarca de la propuesta de Sumar

Ladrillo a ladrillo, Pedro Sánchez va construyendo las bases de un acuerdo de investidura que le permita gobernar durante los cuatro años que debe durar la legislatura iniciada en agosto. El presidente del Gobierno en funciones sabía hace un mes que esa construcción tiene un cimiento básico, el que ha exigido como condición previa Carles Puigdemont, el ex presidente catalán prófugo de la justicia: una amnistía. Y el jefe del Ejecutivo español en funciones dio ayer un paso más, una nueva fila de ladrillos, citando por primera vez la amnistía como tal.

En Granada, y como colofón a una cumbre europea que presentó como un éxito, Sánchez admitió que la negociación de la amnistía está en marcha pero no concluida y que no se conocerá su contenido hasta que no sea un auténtico acuerdo, con todos los extremos pactados.

En cambio, Sánchez sí se distanció claramente de la propuesta de amnistía en la que trabaja Sumar y que, como anunció este viernes Yolanda Díaz, será presentada el próximo martes 10 en Barcelona.

