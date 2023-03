¿Quiénes son los protagonistas del caso Mediador?

El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo era "la cúpula de la pirámide" en la presunta trama de cobro de sobornos y extorsiones a empresarios conocida como caso Mediador, según declaró ante la juez instructora de la causa el detenido que destapó todo: "Sin él no se hace nada".

En uno de los informes que obran en las diligencias judiciales, el servicio de asuntos internos de la Guardia Civil detalla que la organización tiene dos cabezas: la política, a cuyo frente sitúa a Fuentes Curbelo (que se vio obligado a renunciar a su acta como diputado el pasado día 20), y la empresarial, en la que cree clave el papel del general retirado Francisco Espinosa Navas, el único de los imputados en prisión provisional por los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

En las declaraciones efectuadas por el mediador que da nombre al caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte señala que Fuentes Curbelo le pedía que "buscara más empresas" para la presunta red criminal, e incluso le "reprendía" si tras las reuniones celebradas con los empresarios éstos no realizaban el primer pago.

Fuentes Curbelo, apodado como Tito Berni, exigía presuntamente a los empresarios un primer pago de 5.000 euros mediante una transferencia bancaria a la cuenta del Club Deportivo Tetir, que presidía en Fuerteventura, para iniciar gestiones a su favor.

Para introducir a los empresarios en la trama, supuestamente aprovechaba su condición de diputado y organizaba visitas al Congreso y al despacho de Espinosa en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y celebraba comidas y fiestas en restaurantes y clubes de alterne. Los gastos corrían a cargo de los empresarios, que en esos contactos hacían entrega de dinero en efectivo al entonces diputado canario. También se indaga el cobro en especie, entre ellos la instalación gratuita de placas solares en una finca familiar.

El ascenso de Fuentes Curbelo

Fuentes Curbelo accedió al Congreso por el movimiento de cargos públicos la que dio lugar en el PSOE de las islas el nombramiento de Carolina Darias como ministra de Sanidad: a Darias la reemplazó como consejera de Economía del Gobierno de Canarias la diputada Elena Máñez y ésta dejó libre su escaño.

Hasta ese momento, el presunto cabecilla del caso mediador era director general de Ganadería del Gobierno canario, puesto en el que le sucedió su sobrino, Taishet Fuentes, otro de los detenidos, hasta que fue sustituido el verano pasado por "pérdida de confianza".

Siendo ya diputado, contactó con Navarro Tacoronte para que actuara como mediador y fue éste quien le presentó a los empresarios en la trama.

Fuentes Curbelo se ofrecía para hacer gestiones a empresarios de la península para que se pudieran implantar en la Zona Especial Canaria, lo que tramitaba a través de una asesoría de su propiedad, si bien la red también planteaba la posibilidad de recibir subvenciones, adjudicaciones directas o conseguir el archivo de algún expediente sancionador.

Según el informe de la Guardia Civil, el general Espinosa Navas comenzó a colaborar con el grupo criminal porque las gestiones que llevaban a cabo en "la parte ganadera comenzaron a enquistarse", por lo que acudieron a él para que "sus contactos solucionaran los expedientes en trámite", pues se sabía que "utilizaba sus influencias para conseguir contratos para los empresarios a cambio de dinero o regalos".

Los tentáculos de la trama

Hasta entonces, la organización supuestamente se encargaba de extorsionar a ganaderos de Canarias, "manipular expedientes" sobre sus explotaciones y ejercer su influencia sobre los empresarios de este sector para obtener contratos públicos, entre otros fines; y, si no "entraban en el juego, se quedaban sin ayudas", detalla otro de los informes que obran en la causa, a la que ha tenido acceso Efe.

El general Espinosa prometió a uno de los implicados contratos con importantes empresarios de Gran Canaria, a los que conoció durante su etapa al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas, así como para los países del Cuerno de África, ya que era el director del Proyecto Sahel, en una reunión que se celebró en el restaurante la Quinta de Madrid.

El servicio de asuntos internos de la Guardia Civil relata que el general tenía una amante en Canarias que intentó que fuera contratada como comercial por parte de dos de los hombres de negocios detenidos en la causa con un sueldo de 3.000 euros mensuales, pues pensaba que así podría conseguir favores de un tío suyo, un relevante empresario de Gran Canaria, que no está imputado en los hechos.

El intermediario declaró que el general pensaba en su "futuro económico porque se iba a jubilar y tenía que buscarse un porvenir para él y para su amante". En sus declaraciones ante la juez, Navarro Tacoronte reconoció que él entregaba a Espinosa un sobre cada vez que se veían con dinero aportado por los empresarios previamente: de 1.500 a 3.000 euros por sobre.

No obstante, también detalló a la instructora que una vez le dio al general imputado un sobre con entre "19.000 y 20.000 euros", procedentes del Curita, apodo con el que los miembros de la trama se referían al empresario Antonio Bautista, otro de los detenidos e implicados en el caso.

Pero más que en efectivo, siempre según su versión, el general prefería recibir sus comisiones mediante tarjetas Correos Prepago Mastercard: "Me dais una tarjetilla de esas, acuérdate de traerme una", le dijo el general al mediador en una de las conversaciones grabadas que se reproducen en el procedimiento.

En el informe recopilado por asuntos internos de la Guardia Civil se indica que, al margen de las gestiones que llevara a cabo el general Espinosa con los empresarios peninsulares y canarios dentro de esta trama, consideraban relevante investigar los contratos públicos adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIPP), durante la etapa en las que fue director del proyecto europeo GAR-SI Sahel de formación a agentes de los países de ese área.

La empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, vinculada al empresario valenciano José Santiago Suárez Esteve, al que apodaban el drones y que también ha sido detenido por su supuesta implicación con el caso, recibió varios contratos de la FIIPP.

"En el Ramsés, mesa para 15"

En otro de los informes, los agentes que indagaron en las relaciones de los diferentes imputados concluyen que el caso Mediador es "sólo la punta del iceberg" de una presunta red de corrupción que opera en Canarias y con ramificaciones en la península.

Sobre la cita de octubre de 2020 en un conocido restaurante madrileño que rastrea el PSOE, "En el Ramsés, mesa para 15. Sólo personas del Partido Socialista", Navarro Tacoronte no ha revelado hasta ahora quiénes acudieron, además de él y Fuentes Curbelo. No se sabe nada de ella: ni quiénes asistieron, diputados o no diputados, ni qué trataron, ni si fue una simple cena de compañeros de grupo o si Navarro Tacoronte consiguió con su presencia que se hablara de negocios.

El dato tampoco figura en la primera de las piezas separadas que la juez de Santa Cruz de Tenerife ha abierto con toda la información contenida en su teléfono móvil, con 60 gigabytes de información, con claros indicios y pruebas de delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.