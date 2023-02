El caso Mediador da munición a la derecha para atacar al PSOE en campaña

UP ve "gravísimo" lo sucedido, pero no "seguirá el juego al PP de la Gürtel, de la Kitchen..." con la comisión de investigación, mientras que para Vox este es un "clavo más en el ataúd" del Ejecutivo.

La identidad de los comensales que asistieron a una cena en el madrileño restaurante Ramsés con el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni, y cabecilla de la presunta trama corrupta del caso Mediador, centró este martes el foco político de este escándalo, que aprovechó la derecha para tratar de acorralar al PSOE y al Gobierno, desde donde se insiste en que no hay constancia de que haya más parlamentarios de sus filas implicados.

Feijóo dice que esto es la "punta del iceberg"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que la información conocida hasta la fecha sobre el caso Mediador es solo "la punta del iceberg" y acusó al PSOE de querer "taparlo". En declaraciones a la prensa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras visitar el Mobile World Congress de Barcelona, Feijóo tachó el caso de "corrupción cutre y lamentable". "Para un partido esto es una bomba en sus principios éticos", ha resuelto el dirigente popular. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó al portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, de "tapar" los nombres de los parlamentarios del PSOE presuntamente relacionados con el ex diputado socialista canario implicado en el caso Mediador y no descartó pedir en el Congreso la creación de una comisión de investigación por esta trama porque su formación quiere llegar "hasta el final". En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra recalcó que del "Tito Berni se habla en toda España lamentablemente" y señaló que la comparecencia previa del portavoz socialista "denota los nervios en el PSOE". "Salir corriendo de esta sala de prensa para no dar explicaciones es el mayor reflejo de los nervios que hoy invade al PSOE", proclamó. La dirigente del PP afirmó que "faltan explicaciones" y "máxima transparencia" por parte del PSOE que dirige Pedro Sánchez, máxime cuando "se está poniendo en entredicho la labor de los diputados". En este punto, criticó que Patxi López "oculte" los nombres de los diputados que acudieron a esas comidas o cenas con el ex diputado canario Juan Bernando Fuentes Curbelo, ya que, según dijo, hay que conocer "qué grado de implicación" tienen en esta trama. "Lo que ha quedado claro es que desde el PSOE se sabe quienes son y se tapan quienes son", resaltó, para criticar que la labor de todos los diputados esté "entredicho" por la conducta de un "grupo de diputados socialistas" que "no es la propia" para la labor para la que han sido elegidos.