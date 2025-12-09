Alegría dice que su reunión con Salazar en un restaurante "fue un error" y afirma sentirse traicionada

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la reunión que mantuvo con el excargo de Moncloa y del PSOE Francisco Salazar fue "un error" y "no se tenía que haber producido" toda vez que se llevó a cabo después de que varias mujeres presentasen denuncias internas por presunto acoso sexual.

Además ha señalado que el cese del número dos de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández, se produjo de inmediato ante las "acusaciones graves" publicadas este domingo que le sitúan como encubridor de su antiguo jefe.

Alegría fue fotografiada a principios del mes de noviembre comiendo en un restaurante del centro de Madrid junto a Salazar y en ese momento defendió que se trató de un encuentro ceñido estrictamente al ámbito privado.

En una rueda de prensa en Moncloa el 4 de noviembre dijo que el encuentro "se circunscribe al ámbito única y exclusivamente personal" con una persona a la que conoce desde hace muchos años y no veía "desde hace casi medio año". "Sin más", zanjó en ese momento.

Sin embargo, después de que el caso haya escalado en las últimas semanas, ha señalado que esa reunión fue una equivocación. "Él me llamó y yo acudí, no se tenía que haber producido y fue un error", ha indicado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

A renglón seguido ha asegurado sentir "dolor, indignación y traición" aunque ha dejado claro que este no es "similar ni comparable" al que pueden sentir las víctimas. "Es a ellas a quien hay que acompañar, cuidar y ayudar".

Además, ha dejado claro que la investigación abierta en el PSOE, basada en testimonios anónimos de dos mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar en Moncloa, debe llevarse hasta el final de sus consecuencias.

Aunque no trata de justificarse, según ha apuntado, considera que muchas relaciones con compañeros de trabajo, amigos y familiares "están llenas de profundas decepciones" y espera que la ciudadanía lo entienda. En todo caso ha insistido en que lo importante es estar al lado de las víctimas, acompañarlas y respaldarlas "para llegar hasta el final".

Cese de Salazar y su mano derecha

La portavoz ha defendido que cesaron a Salazar de inmediato, tras la publicación de los primeros testimonios el pasado mes de julio y ha señalado que en ese momento se pusieron en contacto con todos los trabajadores de la Presidencia del Gobierno para pedirles que denunciasen si habían visto o sufrido algún trato "reprobable".

Además, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha destituido a Hernández de modo fulminante después de que 'eldiario.es' publicase este domingo un extracto de una de las denuncias, en la que se le acusa de encubrir los comportamientos de su antiguo jefe y de tratar de influir en las víctimas para que no apreciasen esos actos como inapropiados. "No hemos dudado ni un segundo en su cese", ha asegurado, defendiendo que han actuado con "rapidez y transparencia".

Alegría ha explicado que ante estas "acusaciones graves" descritas en la citada información, los responsables de Hernández se pusieron en contacto con él para trasladarle la situación y finalmente se tomó la decisión de apartarle. En este sentido, fuentes del Gobierno señalan que Hernández niega haber encubierto a Salazar, pero estuvo de acuerdo con dejar su puesto.

Moncloa es un espacio "seguro" para las mujeres

La portavoz del Gobierno ha recalcado que el canal de denuncias en Moncloa es "seguro" y "anónimo" aunque hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia por esta vía, toda vez que las mencionadas víctimas remitieron sus casos a la dirección federal del PSOE.

En esta línea fuentes gubernamentales apuntan que la semana pasada decidieron volver a informar a los trabajadores de Moncloa de que puden denunciar y está previsto que lo hagan de inmediato. En ese sentido aseguran que el Complejo Presidencial es un espacio de trabajo seguro porque existen canales anónimos para denunciar acoso. "Más no podemos garantizar la seguridad", señalan.

El círculo de colaboradores de Sánchez

Por otro lado, la portavoz ha sido interrogada ante el hecho de que varios de los colaboradores más directos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, estén involucrados en comportamientos irregulares de distinto tipo, en referencia al exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán además del mencionado Salazar, uno de sus principales asesores políticos.

A su juicio, ningun partido político está exento de tener casos de corrupción en sus filas, que haya personas que "utilicen su posición política para lucrarse" o que tengan actitudes "absolutamente reprochables" aunque las organizaciones, afirma, se diferencian por cómo responden a estos casos.

En todos ellos, El PSOE y el Gobierno, sostiene, han actuado de inmediato apartándolos ante los "primeros indicios" de comportamientos irregulares y niega por tanto que haya habido "connivencia".